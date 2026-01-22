[서울데이터랩]휴림에이텍 29.99% 상승…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

22일 오전 9시 15분 휴림에이텍(078590)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위를 차지했다. 휴림에이텍은 개장 직후 10분간 122만 8252주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 266원 오른 1153원이다.한편 휴림에이텍의 PER은 34.94로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 10.07%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 티피씨글로벌(130740)은 현재가 3495원으로 주가가 29.93% 폭등하고 있다. 상승률 3위 티엑스알로보틱스(484810)는 현재 2만 6500원으로 29.90% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 해성에어로보틱스(059270)는 29.72% 상승하며 2만 250원에 거래되고 있다. 상승률 5위 협진(138360)은 28.93%의 상승세를 타고 3810원에 거래되고 있다.6위 네오펙트(290660)는 현재가 870원으로 28.70% 상승 중이다. 7위 엔시트론(101400)은 현재가 556원으로 26.65% 상승 중이다. 8위 다원시스(068240)는 현재가 4175원으로 25.94% 상승 중이다. 9위 로보로보(215100)는 현재가 1만 4580원으로 23.87% 상승 중이다. 10위 에프에스티(036810)는 현재가 3만 8450원으로 22.45% 상승 중이다.이밖에도 APS(054620) ▲21.77%, 에브리봇(270660) ▲20.08%, 큐렉소(060280) ▲19.28%, 뉴로메카(348340) ▲18.52%, 해성옵틱스(076610) ▲15.89%, 모비스(250060) ▲15.64%, 이미지스(115610) ▲14.47%, 비큐AI(148780) ▲14.22%, 나무기술(242040) ▲13.58%, 캔버스엔(210120) ▲12.59% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]