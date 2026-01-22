[서울데이터랩]‘삼화전기’ 13.85% 급등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘삼화전기’ 13.85% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-22 09:24
수정 2026-01-22 09:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


22일 오전 9시 10분 삼화전기(009470)가 등락률 +13.85%로 상승률 1위를 차지했다. 삼화전기는 개장 직후 5분간 37만 984주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 5450원 오른 4만 4800원이다.

한편 삼화전기의 PER은 33.53으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 24.50%로 수익성이 높은 수준이다.

이어 상승률 2위 두산(000150)은 현재가 91만 7000원으로 주가가 11.15% 급등하고 있다. 상승률 3위 현대글로비스(086280)는 현재 28만 5000원으로 8.78% 상승하며 긍정적인 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 한국무브넥스(010100)는 8.43% 상승하며 7850원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한국타이어앤테크놀로지(161390)는 8.41%의 상승세를 타고 7만 900원에 거래되고 있다.

6위 현대제철(004020)은 현재가 3만 3900원으로 7.96% 상승 중이다. 7위 두산2우B(000157)는 현재가 45만 9500원으로 6.98% 상승 중이다. 8위 파미셀(005690)은 현재가 1만 3380원으로 6.70% 상승 중이다. 9위 두산우(000155)는 현재가 53만 2000원으로 6.61% 상승 중이다. 10위 삼양바이오팜(0120G0)은 현재가 8만 원으로 6.10% 상승 중이다.



이밖에도 대한전선(001440) ▲5.95%, NH투자증권(005940) ▲5.78%, 한국단자(025540) ▲5.76%, 넥센타이어(002350) ▲5.73%, 현대차증권(001500) ▲5.72%, 현대차(005380) ▲5.65%, 이수스페셜티케미컬(457190) ▲5.57%, 삼성물산우B(02826K) ▲5.27%, 삼화콘덴서(001820) ▲5.26%, KIWOOM 200선물레버리지(253250) ▲4.81% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
삼화전기의 22일 오전 9시 10분 기준 등락률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로