[서울데이터랩]엔비디아, 상승세 주도

21일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록한 반면, 다른 종목은 하락세를 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 3.00% 상승하며 183.41달러에 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 0.39% 상승하여 247.65달러를 기록했다. 반면 마이크로소프트(MSFT)는 2.30% 하락하며 444.09달러에 마감했다.아마존닷컴(AMZN)은 0.13% 상승, 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 1.96% 상승했다. 브로드컴(AVGO)은 1.13% 하락을 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 1억 7,604만 4,680주이며 거래대금은 320억 달러로, 약 46조 9,549억원에 달한다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.18%에 해당한다. 그 뒤를 이어 애플과 마이크로소프트가 각각 130억 달러와 137억 달러의 거래대금을 기록했다. 애플의 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.57%이며 마이크로소프트의 경우 4.15%를 기록했다.