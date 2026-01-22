[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-22 08:37
수정 2026-01-22 08:37
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


21일(현지시간), 미국 증시의 주요 지수들은 모두 상승세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 각각 1% 이상의 상승률을 기록하며 긍정적인 흐름을 나타냈다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,077.23포인트로 거래를 마쳤으며, 이는 전일 대비 588.64포인트(1.21%) 오른 수치다. 하루 거래량은 599,520천주로 집계되었다. 시작가는 48,546.03포인트였으며, 최고가는 49,295.03포인트, 최저가는 48,546.03포인트를 기록했다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,224.83포인트로 마감하며 전일 대비 270.50포인트(1.18%) 상승했다. 이 지수의 하루 거래량은 1,688,385천주였다. 시작가는 23,017.68포인트, 최고가는 23,383.24포인트, 최저가는 22,927.88포인트로 나타났다. S＆P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 6,875.62포인트로 장을 마감하며 전일 대비 78.76포인트(1.16%) 상승했다. 하루 거래량은 3,798,051천주이며, 시작가는 6,810.71포인트, 최고가는 6,910.39포인트, 최저가는 6,804.96포인트로 기록되었다.

한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수도 상승세를 보였다. 다우운송 지수는 18,412.80포인트로 554.04포인트(3.10%) 올랐고, 나스닥 100 지수는 25,326.58포인트로 339.02포인트(1.36%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 8,042.07포인트로 247.88포인트(3.18%)의 상승폭을 기록했다.

VIX 지수는 17.08포인트로, 전일보다 3.01포인트 하락하며 14.98% 감소했다. 이는 VIX 지수가 20 미만으로 떨어지면서 시장이 비교적 안정적이라는 신호를 보인 것으로 해석될 수 있다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미국 주요 3대 지수의 21일 상승률은 모두 1% 이상이었는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로