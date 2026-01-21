[서울데이터랩]1월 21일 코스피 주요 종목 마감시황

[서울데이터랩]1월 21일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-21 16:39
수정 2026-01-21 16:39
1월 21일 한국거래소에 따르면, 효성티앤씨(298020)는 전 거래일 대비 29.97% 상승한 379,500원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 에스엘(005850)은 29.86% 상승한 64,800원에, 삼화전기(009470)는 28.59% 상승한 39,350원에 거래를 마쳤다. 넥스틸(092790)은 18.17% 상승한 12,290원으로, 현대차(005380)는 14.61% 상승한 549,000원에 마감했다.

웰바이오텍은 전 거래일 대비 36.67% 하락한 19원에 거래를 마감하며 코스피 하락률 1위를 기록했다. 한화갤러리아우는 25.42% 하락한 10,150원에, 삼양바이오팜은 15.75% 하락한 75,400원에 거래를 마쳤다. 현대약품은 9.95% 하락한 11,860원에, KIWOOM 코스닥150선물레버리지는 9.64% 하락한 5,670원에 거래를 마감했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 31,021,284주의 거래량을 바탕으로 2.96% 상승했다. 삼성전자우는 4,763,518주의 거래량을 기록하며 3.08% 상승했다. 현대차는 7,707,558주의 거래량으로 14.61% 상승했다. 한화에어로스페이스는 264,013주의 거래량을 바탕으로 0.46% 상승했으며, 기아는 4,135,690주의 거래량으로 5.00% 상승했다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보였다. 특히 효성티앤씨와 에스엘이 급등세를 보였으며, 웰바이오텍은 큰 폭의 하락세를 기록했다. 투자자들은 각 종목의 등락 요인을 꼼꼼히 분석하여 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
