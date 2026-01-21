[서울데이터랩] [코스피] 4909.93p, 0.49%로 상승 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-21 16:39
수정 2026-01-21 16:39
1월 21일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 24.18포인트(0.49%) 상승한 4909.93에 마감했다.

장중 최고가와 최저가는 각각 4910.54와 4807.13을 기록했으며, 52주 최고가는 4935.48에 달했다. 상승 종목 수는 186개, 하락 종목 수는 714개로, 시장은 전반적으로 상승세를 보였다.

투자자별로 보면 개인은 9965억 원어치를 순매도했다. 반면 외국인과 기관은 각각 4395억 원, 3216억 원어치를 순매수하며 코스피 지수 상승에 기여했다.

프로그램 매매 동향을 살펴보면, 차익 거래에서는 184억 원 순매도가 이루어졌고, 비차익 거래에서는 5102억 원 순매수가 이루어져 전체적으로 4918억 원 순매수가 기록됐다.

정연호 기자
광고삭제
위로