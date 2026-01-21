[서울데이터랩]효성티앤씨 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]효성티앤씨 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-21 16:39
수정 2026-01-21 16:39
21일 오후 3시 35분 효성티앤씨(298020)가 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 효성티앤씨는 장 중 216,119주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 87,500원 오른 379,500원에 마감했다.

한편 효성티앤씨의 PER은 25.55로 나타났으며, ROE는 9.84%로 수익성이 양호한 수준이다.

이어 상승률 2위 에스엘(005850)은 주가가 29.86% 폭등하며 종가 64,800원에 상승 마감했다. 상승률 3위 삼화전기(009470)의 주가는 3만 9350원으로 28.59% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 넥스틸(092790)은 18.17% 급등하며 1만 2290원에 마감했다. 상승률 5위 현대차(005380)는 14.61%의 상승세를 타고 54만 9000원에 마감했다.

6위 HL만도(204320)는 7만 1400원으로 12.26% 상승 마감했다. 7위 한신기계(011700)는 종가 4750원으로 11.63% 상승 마감했다. 8위 하이스틸(071090)은 종가 3875원으로 10.87% 상승 마감했다. 9위 국보(001140)는 68원으로 9.68% 상승 마감했다. 10위 아센디오(012170)는 2055원으로 9.19% 상승 마감했다.



이밖에도 현대차2우B(005387) ▲9.09%, SJG세종(033530) ▲8.96%, KR모터스(000040) ▲8.70%, 현대모비스(012330) ▲8.09%, 미래아이앤지(007120) ▲7.60%, 현대차3우B(005389) ▲7.39%, 현대위아(011210) ▲7.21%, 현대차우(005385) ▲7.04%, DB하이텍(000990) ▲6.61%, 동원금속(018500) ▲6.32% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
