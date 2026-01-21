[서울데이터랩]1월 21일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3129만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2623조 160억 원으로 24시간 동안 3.29% 하락했다. 그러나 1시간 등락률은 0.42% 상승하여 단기적인 반등 가능성을 보여주고 있다. 거래량은 84조 933억 원에 이른다.이더리움은 437만 8362원에 거래되고 있으며, 시가총액은 528조 4444억 원이다. 24시간 동안 6.48% 하락했지만, 1시간 등락률은 0.65% 상승하여 비트코인과 마찬가지로 단기 회복세를 보이고 있다. 거래량은 50조 3069억 원이다.비앤비는 현재 129만 4140원에 거래되며, 시가총액은 176조 4702억 원이다. 24시간 동안 5.05% 하락했으나, 1시간 등락률은 0.43% 상승하여 반등의 기미를 나타내고 있다. 거래량은 4조 7386억 원이다.리플은 2792원에 거래되며, 시가총액은 169조 7599억 원이다. 24시간 동안 3.06% 하락했지만, 1시간 등락률은 0.27% 상승하며 반등 가능성을 시사하고 있다. 거래량은 5조 3913억 원이다.한편, 솔라나는 18만 7347원에 거래되며 24시간 등락률은 5.03% 하락했다. 시가총액은 105조 9839억 원이다. 트론은 437원에 거래되며 4.09% 하락했다. 거래량은 1조 2270억 원이다. 도지코인은 184원에 거래되며 1.96% 하락했다. 시가총액은 31조 439억 원이다.같은 시각 에이다는 526원에 거래되며 2.32% 하락했다. 거래량은 1조 1380억 원이다. 비트코인 캐시는 86만 6662원에 거래되며 1.38% 상승했다. 거래량은 8215억 9469만 원이다. 모네로는 72만 1693원에 거래되며 18.72% 하락했다. 거래량은 4845억 358만 원이다.한편, 체인링크는 1만 8091원에 거래되며 4.24% 하락했다. 거래량은 6880억 원이다. 레오는 1만 2857원에 거래되며 2.21% 하락했다. 거래량은 28억 3740만 원이다. 스텔라루멘은 311원에 거래되며 1.46% 하락했다. 거래량은 2389억 7877만 원이다.같은 시각 하이퍼리퀴드는 3만 1446원에 거래되며 9.61% 하락했다. 거래량은 5016억 9722만 원이다. 지캐시는 51만 7346원에 거래되며 3.59% 하락했다. 거래량은 8655억 9579만 원이다. 수이는 2212원에 거래되며 3.54% 하락했다. 거래량은 1조 3728억 원이다.전반적으로 대부분의 가상자산이 하락세를 보이고 있으나, 일부 종목에서는 단기적인 반등 조짐도 감지된다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살피고 신중한 판단을 내려야 할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]