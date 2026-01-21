[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금 무려 1027억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.21일 한국거래소에 따르면, 휴림로봇(090710)이 5395만 2689주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2만 800원으로, 시가총액의 약 4.13%에 해당하는 1027억 3000만원의 거래대금이 발생했다. PER 770.37, ROE -5.59로 다소 높은 PER과 음의 ROE를 기록 중이다. 우리기술(032820)은 9270원의 현재가를 기록하며 거래량 4979만 1401주로 2위를 차지했다. 거래대금은 466억 7890만원으로 시가총액의 약 3.02%에 해당한다. PER 111.69, ROE -3.33으로, 수익성 개선의 필요성이 있어 보인다.해성옵틱스(076610)는 1480원의 현재가로 3762만 2804주가 거래되며 3위에 올랐다. 등락률은 26.82%의 급등세를 보이고 있다. 휴림에이텍(078590)은 887원의 현재가로 3171만 7673주가 거래되며 29.87%의 급등을 기록하고 있다. 캠시스(050110)는 708원의 현재가로 2133만 1913주가 거래되며 등락률 -18.90%를 보이고 있다. 로보로보(215100)는 상한가에 근접한 29.91% 상승률을 기록하며 1만 8481만 797주가 거래되고 있다. 스맥(099440)은 7210원의 현재가로 1722만 8941주가 거래되며 10.75% 상승을 보인다. 씨피시스템(413630)은 5610원의 현재가로 1609만 4572주가 거래되며 등락률 -0.36%를 보인다. 비스토스(419540)는 1296원의 현재가로 1386만 9620주가 거래되며 21.12%의 상승세를 나타낸다. 이미지스(115610)는 1700원의 현재가로 1282만 5671주가 거래되며 29.97%의 상한가를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한국첨단소재(062970) ▲3.66%, 현대무벡스(319400) ▲18.49%, 협진(138360) ▲18.02%, 모비스(250060) ▲20.41%, 빛과전자(069540) ▼4.75%, 유진로봇(056080) ▲13.85%, 러셀(217500) ▲1.17%, 모베이스전자(012860) ▼10.14%, 그린광학(0015G0) ▲2.87%, 제룡산업(147830) ▲14.01% 등의 성적을 기록했다.특히 해성옵틱스와 휴림에이텍은 각각 26.82%, 29.87%의 급등세를 보이며 많은 주목을 받고 있다. 해성옵틱스는 낮은 시가총액에 비해 높은 거래량과 급등률을 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 반면, 모베이스전자는 등락률 -10.14%를 기록하며 하락세를 보이고 있다. 캠시스는 -18.90%의 등락률로 하락 폭이 컸던 종목 중 하나다.전체적으로 코스닥 시장은 다양한 종목들이 혼조세를 보이고 있으며, 휴림로봇과 우리기술 등 거래량 상위 종목들이 시장의 방향을 주도하고 있다. 투자자들은 이러한 종목들의 추세를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]