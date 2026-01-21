[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금 무려 1027억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 휴림로봇 거래대금 무려 1027억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-21 13:43
수정 2026-01-21 13:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

21일 한국거래소에 따르면, 휴림로봇(090710)이 5395만 2689주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2만 800원으로, 시가총액의 약 4.13%에 해당하는 1027억 3000만원의 거래대금이 발생했다. PER 770.37, ROE -5.59로 다소 높은 PER과 음의 ROE를 기록 중이다. 우리기술(032820)은 9270원의 현재가를 기록하며 거래량 4979만 1401주로 2위를 차지했다. 거래대금은 466억 7890만원으로 시가총액의 약 3.02%에 해당한다. PER 111.69, ROE -3.33으로, 수익성 개선의 필요성이 있어 보인다.

해성옵틱스(076610)는 1480원의 현재가로 3762만 2804주가 거래되며 3위에 올랐다. 등락률은 26.82%의 급등세를 보이고 있다. 휴림에이텍(078590)은 887원의 현재가로 3171만 7673주가 거래되며 29.87%의 급등을 기록하고 있다. 캠시스(050110)는 708원의 현재가로 2133만 1913주가 거래되며 등락률 -18.90%를 보이고 있다. 로보로보(215100)는 상한가에 근접한 29.91% 상승률을 기록하며 1만 8481만 797주가 거래되고 있다. 스맥(099440)은 7210원의 현재가로 1722만 8941주가 거래되며 10.75% 상승을 보인다. 씨피시스템(413630)은 5610원의 현재가로 1609만 4572주가 거래되며 등락률 -0.36%를 보인다. 비스토스(419540)는 1296원의 현재가로 1386만 9620주가 거래되며 21.12%의 상승세를 나타낸다. 이미지스(115610)는 1700원의 현재가로 1282만 5671주가 거래되며 29.97%의 상한가를 기록하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한국첨단소재(062970) ▲3.66%, 현대무벡스(319400) ▲18.49%, 협진(138360) ▲18.02%, 모비스(250060) ▲20.41%, 빛과전자(069540) ▼4.75%, 유진로봇(056080) ▲13.85%, 러셀(217500) ▲1.17%, 모베이스전자(012860) ▼10.14%, 그린광학(0015G0) ▲2.87%, 제룡산업(147830) ▲14.01% 등의 성적을 기록했다.

특히 해성옵틱스와 휴림에이텍은 각각 26.82%, 29.87%의 급등세를 보이며 많은 주목을 받고 있다. 해성옵틱스는 낮은 시가총액에 비해 높은 거래량과 급등률을 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 반면, 모베이스전자는 등락률 -10.14%를 기록하며 하락세를 보이고 있다. 캠시스는 -18.90%의 등락률로 하락 폭이 컸던 종목 중 하나다.

전체적으로 코스닥 시장은 다양한 종목들이 혼조세를 보이고 있으며, 휴림로봇과 우리기술 등 거래량 상위 종목들이 시장의 방향을 주도하고 있다. 투자자들은 이러한 종목들의 추세를 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 거래량 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로