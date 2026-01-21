[서울데이터랩]‘넥스틸’ 27.12% 폭등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘넥스틸’ 27.12% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-21 09:32
수정 2026-01-21 09:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


21일 오전 9시 10분 넥스틸(092790)가 등락률 +27.12%로 상승률 1위를 차지했다. 넥스틸은 개장 직후 5분간 158만 2592주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2820원 오른 1만 3220원이다.

한편 넥스틸의 PER은 8.31로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 7.64%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 하이스틸(071090)은 현재가 4290원으로 주가가 +22.75% 폭등하고 있다. 상승률 3위 KBI동양철관(008970)은 현재 2195원으로 +15.71% 급등하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 휴스틸(005010)은 +13.57% 상승하며 4560원에 거래되고 있다. 상승률 5위 모나리자(012690)는 +13.12%의 상승세를 타고 2500원에 거래되고 있다.

6위 아센디오(012170)는 현재가 2065원으로 +9.72% 상승 중이다. 7위 효성티앤씨(298020)는 현재가 31만 9000원으로 +9.25% 상승 중이다. 8위 한신기계(011700)는 현재가 4645원으로 +9.17% 상승 중이다. 9위 깨끗한나라(004540)는 현재가 2105원으로 +8.73% 상승 중이다. 10위 우진(105840)은 현재가 2만 7250원으로 +8.13% 상승 중이다.



이밖에도 국보(001140) ▲8.06%, 세아제강(306200) ▲7.78%, 웰바이오텍(010600) ▲6.67%, 깨끗한나라우(004545) ▲6.24%, 문배철강(008420) ▲6.17%, 코리아써키트(007810) ▲4.81%, 부국철강(026940) ▲4.48%, 한미글로벌(053690) ▲4.28%, 서울가스(017390) ▲3.39%, 포스코인터내셔널(047050) ▲3.00% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
21일 오전 9시 10분 기준 상승률 1위 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로