[서울데이터랩]대동스틸 29.98% 폭등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]대동스틸 29.98% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-21 09:32
수정 2026-01-21 09:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


21일 오전 9시 15분 대동스틸(048470)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위를 차지했다. 대동스틸은 개장 직후 5분간 138만 6746주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 850원 오른 3685원이다.

한편 대동스틸의 PER은 21.18로 시장에서 비교적 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 0.64%로 수익성이 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 에스에너지(095910)는 현재가 1245원으로 주가가 26.78% 폭등하고 있다. 상승률 3위 비스토스(419540)는 현재 1312원으로 22.62% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 해성옵틱스(076610)는 17.05% 급등하며 1366원에 거래되고 있다. 상승률 5위 디와이디(219550)는 16.40%의 급등세를 보이며 1810원에 거래되고 있다.

6위 우리기술(032820)은 현재가 9080원으로 13.78% 급등 중이다. 7위 이렘(009730)은 현재가 674원으로 13.66% 급등 중이다. 8위 유비쿼스(264450)는 현재가 1만 420원으로 13.51% 급등 중이다. 9위 이미지스(115610)는 현재가 1444원으로 10.40% 상승 중이다. 10위 KS인더스트리(101000)는 현재가 978원으로 10.26% 상승 중이다.



이밖에도 다원넥스뷰(323350) ▲9.86%, 티에스이(131290) ▲9.77%, 센서뷰(321370) ▲9.04%, 화성밸브(039610) ▲8.95%, 파인테크닉스(106240) ▲8.85%, 뉴로메카(348340) ▲8.46%, 제룡산업(147830) ▲8.24%, 한텍(098070) ▲7.16%, 인트로메딕(150840) ▲7.14%, 온코닉테라퓨틱스(476060) ▲6.49% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
21일 오전 상승률 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로