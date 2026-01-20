[서울데이터랩]우리기술 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

20일 오후 15시 40분 우리기술(032820)이 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 우리기술은 장 중 58,390,675주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,840원 오른 7,980원에 마감했다.한편 우리기술의 PER은 96.14로 비교적 높은 수준을 보이며, ROE는 -3.33%로 다소 낮은 수익성을 시사하고 있다.이어 상승률 2위 비큐AI(148780)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 1,713원에 상승 마감했다. 상승률 3위 해성옵틱스(076610)의 주가는 1,167원으로 29.96% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 엔젠바이오(354200)는 29.96% 상승하며 1,952원에 마감했다. 상승률 5위 링크드(193250)는 29.94%의 상승세를 타고 종가 460원에 마감했다.6위 나라스페이스테크놀로지(478340)는 종가 46,650원으로 29.94% 상승 마감했다. 7위 캠시스(050110)는 종가 873원으로 29.91% 상승 마감했다. 8위 씨피시스템(413630)은 종가 5,630원으로 29.87% 상승 마감했다. 9위 그린광학(0015G0)은 종가 36,550원으로 29.84% 상승 마감했다. 10위 한국첨단소재(062970)는 종가 3,005원으로 29.81% 상승 마감했다.이밖에도 다원넥스뷰(323350) ▲29.73%, 우진엔텍(457550) ▲28.31%, 컨텍(451760) ▲26.16%, 오르비텍(046120) ▲25.83% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “우리기술의 주가 급등은 최근의 투자자 관심과 시장 상황에 따른 결과로 보인다. PER과 ROE 지표를 통해 기업의 수익성과 평가는 다소 부정적일 수 있으나, 이러한 급등세는 시장의 기대감을 반영한 것으로 풀이된다”고 분석했다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]