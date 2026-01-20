[서울데이터랩]우리기술 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]우리기술 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-20 16:03
수정 2026-01-20 16:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


20일 오후 15시 40분 우리기술(032820)이 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 우리기술은 장 중 58,390,675주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,840원 오른 7,980원에 마감했다.

한편 우리기술의 PER은 96.14로 비교적 높은 수준을 보이며, ROE는 -3.33%로 다소 낮은 수익성을 시사하고 있다.

이어 상승률 2위 비큐AI(148780)는 주가가 29.97% 폭등하며 종가 1,713원에 상승 마감했다. 상승률 3위 해성옵틱스(076610)의 주가는 1,167원으로 29.96% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 엔젠바이오(354200)는 29.96% 상승하며 1,952원에 마감했다. 상승률 5위 링크드(193250)는 29.94%의 상승세를 타고 종가 460원에 마감했다.

6위 나라스페이스테크놀로지(478340)는 종가 46,650원으로 29.94% 상승 마감했다. 7위 캠시스(050110)는 종가 873원으로 29.91% 상승 마감했다. 8위 씨피시스템(413630)은 종가 5,630원으로 29.87% 상승 마감했다. 9위 그린광학(0015G0)은 종가 36,550원으로 29.84% 상승 마감했다. 10위 한국첨단소재(062970)는 종가 3,005원으로 29.81% 상승 마감했다.



이밖에도 다원넥스뷰(323350) ▲29.73%, 우진엔텍(457550) ▲28.31%, 컨텍(451760) ▲26.16%, 오르비텍(046120) ▲25.83% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “우리기술의 주가 급등은 최근의 투자자 관심과 시장 상황에 따른 결과로 보인다. PER과 ROE 지표를 통해 기업의 수익성과 평가는 다소 부정적일 수 있으나, 이러한 급등세는 시장의 기대감을 반영한 것으로 풀이된다”고 분석했다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
우리기술의 20일 등락률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로