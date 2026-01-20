[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 무려 3300억 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 무려 3300억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-20 15:25
수정 2026-01-20 15:25
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 강세를 보이고 있다.

20일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 4441만 7711주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 7770원으로, 시가총액의 약 25.5%에 해당하는 3302억 8000만원의 거래대금을 기록하며 26.55%의 폭등세를 보이고 있다. PER은 93.61, ROE는 -3.33으로, 재무 지표에서는 다소 불안정한 모습을 보인다. 아진산업(013310)은 3985원으로 18.78% 상승하며, 거래량 2804만 2337주를 기록했다. 이들의 거래대금은 1127억 6100만원으로, 시가총액 대비 72.9%에 달하는 높은 수치를 보여 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

앱튼(270520)은 현재가 461원으로 19.12% 상승하며, 2423만 2568주의 거래량을 기록했다. 씨피시스템(413630)은 5600원으로 29.18% 상승, 러셀(217500)은 5210원으로 23.02% 상승, 대한광통신(010170)은 3200원으로 5.09% 상승했다. 이어 JW신약(067290)이 2240원으로 11.72% 상승, 쎄노텍(222420)이 995원으로 20.31% 상승했다. 캠시스(050110)는 873원으로 29.91% 폭등, 빛과전자(069540)는 1858원으로 7.46% 상승했다.



한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 고영(098460) ▲5.17%, 폴라리스AI(039980) ▲11.06%, 재영솔루텍(049630) ▲5.33%, 협진(138360) ▲2.75%, 대주산업(003310) ▲11.69%, 인콘(083640) ▼-7.76%, 옵티코어(380540) ▲7.45%, 에스엠코어(007820) ▲15.72%, 셀루메드(049180) ▲20.55%, 센서뷰(321370) ▲19.80% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 29.91% 폭등한 캠시스가 있다. 거래량이 1692만 1377주에 달하며, 시가총액 대비 22.2%의 거래대금을 기록했다. 반면, 인콘은 7.76% 하락하며 거래량 1187만 2788주를 기록했으나 거래대금은 약 37억 500만원에 불과하다. 씨피시스템은 29.18% 상승하며 거래량 2227만 4454주를 기록, 거래대금은 시가총액 대비 57.1%에 달하는 약 1164억 8200만원을 기록했다. 셀루메드 또한 20.55% 상승하며 거래량 1124만 2343주, 거래대금은 시가총액 대비 19.4%를 차지하고 있다.

전체적으로, 코스닥 시장은 상승세를 보이며 거래량이 활발히 이루어지고 있다. 특히, 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하는 종목들이 다수 발견되며, 이들 종목에 대한 투자자들의 강한 관심이 엿보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
코스닥 거래량 상위 종목들의 전반적인 주가 동향은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로