[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 무려 3300억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 강세를 보이고 있다.20일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 4441만 7711주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 7770원으로, 시가총액의 약 25.5%에 해당하는 3302억 8000만원의 거래대금을 기록하며 26.55%의 폭등세를 보이고 있다. PER은 93.61, ROE는 -3.33으로, 재무 지표에서는 다소 불안정한 모습을 보인다. 아진산업(013310)은 3985원으로 18.78% 상승하며, 거래량 2804만 2337주를 기록했다. 이들의 거래대금은 1127억 6100만원으로, 시가총액 대비 72.9%에 달하는 높은 수치를 보여 투자자들의 관심이 집중되고 있다.앱튼(270520)은 현재가 461원으로 19.12% 상승하며, 2423만 2568주의 거래량을 기록했다. 씨피시스템(413630)은 5600원으로 29.18% 상승, 러셀(217500)은 5210원으로 23.02% 상승, 대한광통신(010170)은 3200원으로 5.09% 상승했다. 이어 JW신약(067290)이 2240원으로 11.72% 상승, 쎄노텍(222420)이 995원으로 20.31% 상승했다. 캠시스(050110)는 873원으로 29.91% 폭등, 빛과전자(069540)는 1858원으로 7.46% 상승했다.한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 고영(098460) ▲5.17%, 폴라리스AI(039980) ▲11.06%, 재영솔루텍(049630) ▲5.33%, 협진(138360) ▲2.75%, 대주산업(003310) ▲11.69%, 인콘(083640) ▼-7.76%, 옵티코어(380540) ▲7.45%, 에스엠코어(007820) ▲15.72%, 셀루메드(049180) ▲20.55%, 센서뷰(321370) ▲19.80% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 29.91% 폭등한 캠시스가 있다. 거래량이 1692만 1377주에 달하며, 시가총액 대비 22.2%의 거래대금을 기록했다. 반면, 인콘은 7.76% 하락하며 거래량 1187만 2788주를 기록했으나 거래대금은 약 37억 500만원에 불과하다. 씨피시스템은 29.18% 상승하며 거래량 2227만 4454주를 기록, 거래대금은 시가총액 대비 57.1%에 달하는 약 1164억 8200만원을 기록했다. 셀루메드 또한 20.55% 상승하며 거래량 1124만 2343주, 거래대금은 시가총액 대비 19.4%를 차지하고 있다.전체적으로, 코스닥 시장은 상승세를 보이며 거래량이 활발히 이루어지고 있다. 특히, 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하는 종목들이 다수 발견되며, 이들 종목에 대한 투자자들의 강한 관심이 엿보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]