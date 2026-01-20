[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 웰바이오텍 거래대금 921백만원 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.20일 한국거래소에 따르면, 웰바이오텍(010600)이 33,232,772주의 거래량을 기록하며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 34원이며, 시가총액의 2.97%에 해당하는 거래대금이 일어났다. PER 0.20, ROE -72.93으로, 재무적 지표는 다소 불안정한 모습을 보인다. 이러한 가운데 급격한 폭등세를 보이며 투자자들의 큰 관심을 받고 있다. 대우건설(047040)은 5,040원으로 11.75% 상승하며, 22,882,023주의 거래량을 기록하고 있다. 거래대금은 114,086백만원에 이르며, 시가총액의 5.45%를 차지한다. PER -75.22, ROE 5.62로, 건설 경기 회복에 대한 기대감이 반영되고 있다.삼성전자(005930)는 현재 147,100원으로 1.47% 하락하며, 16,228,879주의 거래량을 보이고 있다. 금호전기(001210)는 1,147원으로 7.50% 하락하며, 10,458,812주의 거래량을 기록하였다. KBI동양철관(008970)은 1,891원으로 8.00% 상승하며, 9,998,983주의 거래량이 집계되었다. 한화갤러리아(452260)는 2,075원으로 6.11% 하락하며, 거래량은 9,223,844주이다. 한온시스템(018880)은 3,205원으로 0.79% 상승하였고, 8,160,858주의 거래량을 기록 중이다. 한국전력(015760)은 62,000원으로 10.12% 상승하며, 7,117,885주의 거래량을 나타내고 있다. 한국무브넥스(010100)는 6,850원으로 1.18% 상승하며, 7,057,071주의 거래량을 보이고 있다. 아진전자부품(009320)은 1,190원으로 7.21% 상승하며, 6,938,803주의 거래량을 기록했다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 퍼스텍(010820) ▲9.58%, 한신기계(011700) ▲13.28%, 삼성중공업(010140) ▼2.83%, 대한해운(005880) ▲5.53%, 두산에너빌리티(034020) ▼0.63%, 팬오션(028670) ▲6.50%, SK증권(001510) ▲3.59%, 에쓰씨엔지니어링(023960) ▼8.64%, 포스코DX(022100) ▲0.48%, 현대차(005380) ▲0.10% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 웰바이오텍과 대우건설이 있다. 웰바이오텍은 폭등세로 기록적인 거래량을 보이며 시장의 주목을 받고 있으며, 대우건설은 상승세와 함께 시가총액 대비 높은 거래대금 비율을 보이고 있어 투자자들의 큰 관심을 모으고 있다. 반면, 금호전기와 에쓰씨엔지니어링은 하락세를 보이며 거래대금 비율도 낮아, 투자 심리의 위축을 반영하고 있다.전체적인 시장 흐름은 상승과 하락이 혼재된 가운데, 일부 종목들은 급격한 변동을 보이며 투자자들의 이목을 끌고 있다. 특히 웰바이오텍의 폭등이 시장 분위기를 주도하고 있으며, 다른 종목들 또한 다양한 이슈에 따라 차별화된 움직임을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]