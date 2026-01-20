[서울데이터랩]‘화천기공’ 11.38% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

20일 오전 9시 10분 화천기공(000850)이 등락률 +11.38%로 상승률 1위를 차지했다. 화천기공은 개장 직후 5분간 4만 1018주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 4300원 오른 4만 2100원이다.한편 화천기공의 PER은 7.09로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 2.54%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 두산로보틱스(454910)는 현재가 11만 7600원으로 주가가 9.19% 상승하고 있다. 상승률 3위 JW중외제약(001060)은 현재 2만 9600원으로 8.23% 상승하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 HD현대(267250)는 8.15% 상승하며 26만 5500원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에쓰씨엔지니어링(023960)은 7.94%의 상승세를 타고 1836원에 거래되고 있다.6위 이수스페셜티케미컬(457190)은 현재가 8만 4400원으로 7.93% 상승 중이다. 7위 삼성SDI(006400)는 현재가 33만 6750원으로 7.25% 상승 중이다. 8위 포스코DX(022100)는 현재가 4만 4700원으로 7.19% 상승 중이다. 9위 웰바이오텍(010600)은 현재가 15원으로 7.14% 상승 중이다. 10위 포스코퓨처엠(003670)은 현재가 21만 1000원으로 7.11% 상승 중이다.이밖에도 대한유화(006650) ▲6.97%, 와이투솔루션(011690) ▲6.03%, 일신방직(003200) ▲5.97%, 한국전력(015760) ▲5.86%, 에코프로머티(450080) ▲5.64%, KBI동양철관(008970) ▲5.31%, JW홀딩스(096760) ▲4.91%, 광명전기(017040) ▲4.83%, 조광페인트(004910) ▲4.81%, 한화에어로스페이스(012450) ▲4.81% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]