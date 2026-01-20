[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 지속

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

19일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭 하락했으나, 상승세를 보인 종목도 존재했다.마이크로소프트(MSFT)는 459.86 달러로 0.70% 상승했다. 아마존닷컴(AMZN)은 239.12 달러로 0.39%의 상승세를 기록했다. 반면 애플(AAPL)은 하락세를 보이며 255.53 달러로 1.04% 하락했다.엔비디아(NVDA)는 186.23 달러로 보합세를 나타냈다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 Class C(GOOG)는 각각 0.84% 및 0.85% 하락했다. 브로드컴(AVGO)은 351.71 달러로 2.53% 상승하며 강세를 보였다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 187,967,169주, 거래대금은 353억 달러로 약 52조 545억원에 달했다. 애플은 거래대금 185억 달러로 약 27조 2,579억원을 기록했으며, 마이크로소프트의 거래대금은 158억 달러로 약 23조 2,300억원이었다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 7.8%를 기록했다.