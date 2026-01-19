‘4904.66’… 코스피, 사상 첫 4900 돌파

침체기 ‘유동성 함정’ 우려

이미지 확대 코스피가 전장보다 63.92p(1.32%) 오른 4,904.66으로 마감한 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 2026.1.19

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 전장보다 63.92p(1.32%) 오른 4,904.66으로 마감한 19일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 2026.1.19

연합뉴스

2026-01-20 1면

코스피가 4900선을 돌파해 ‘꿈의 오천피(코스피 5000)’를 목전에 뒀다. 12거래일 연속 상승이자 사상 최고치 경신이다. 한국은행이 사실상 금리 인하를 멈췄는데도 자금의 자산시장 유입이 거세다.19일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 종가 기준 전 거래일보다 1.32% 상승한 4904.66에 거래를 마쳤다. 연초 이후 누적 상승률은 16.4%에 달한다.경제학에서 통화량 증가와 자산 가격 상승은 자연스러운 조합이다. 금리가 낮고 시중에 돈이 많아지면, ﻿주식·부동산 같은 자산의 가격은 오르기 쉽다. 문제는 최근의 자산 랠리가 실물경제 회복보다 훨씬 빠르다는 점이다. 특히 경기가 둔화한 상황에서는 돈을 풀어도 소비와 투자가 살아나지 않는 ‘유동성 함정’에 빠지기 쉽다. 늘어난 돈이 ﻿자산시장 안에서만 맴도는 구조다.최근에는 여기에 인공지능(AI)이 새로운 변수로 떠올랐다. 인력 투입은 줄고 비용은 낮아지는데 생산은 늘어난다. 고용과 임금이 정체되면서 소비 여력은 커지지 않는다. 생산성은 오르지만 실물 경기는 침체한다. 전문가들은 이를 ‘AI발 신(新)유동성 함정’으로 진단한다. 현금의 가치는 빠르게 낮아지고, 자산은 도피처가 되는 구조가 굳어지고 있다는 의미다.