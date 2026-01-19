[서울데이터랩]한화갤러리아우 29.99% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

19일 오후 3시 35분 한화갤러리아우(45226K)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 한화갤러리아우는 장 중 3,704,436주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 3,140원 오른 13,610원에 마감했다.한편 한화갤러리아우의 PER은 -75.61로 나타났으며, 이는 회사의 수익성을 평가하는 데 있어 주의를 필요로 하는 수치다.이어 상승률 2위 에쓰씨엔지니어링(023960)은 주가가 +29.95% 폭등하며 종가 1,701원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한국무브넥스(010100)의 주가는 6,770원으로 +29.94% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 참엔지니어링(009310)은 +29.92% 상승하며 1,320원에 마감했다. 상승률 5위 이수스페셜티케미컬(457190)은 29.90%의 상승세를 타고 78,200원에 마감했다.6위 서원(021050)은 1,334원으로 +20.29% 상승 마감했다. 7위 두산로보틱스(454910)는 종가 107,700원으로 +19.14% 상승 마감했다. 8위 이수화학(005950)은 종가 9,600원으로 +18.37% 상승 마감했다. 9위 현대차(005380)는 480,000원으로 +16.22% 상승 마감했다. 10위 한농화성(011500)은 17,990원으로 +15.32% 상승 마감했다.이밖에도 인스코비(006490) ▲13.89%, 삼양바이오팜(0120G0) ▲13.78%, SJG세종(033530) ▲12.52%, 퍼스텍(010820) ▲12.42%, 기아(000270) ▲12.18%, 에스엠벡셀(010580) ▲11.80%, 미래산업(025560) ▲9.94%, 포스코인터내셔널(047050) ▲9.08%, 하이브(352820) ▲8.92% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]