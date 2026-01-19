[서울데이터랩]‘캠시스’ 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]‘캠시스’ 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
입력 2026-01-19 16:16
수정 2026-01-19 16:16
19일 오후 3시 40분 캠시스(050110)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 캠시스는 장 중 46,316,558주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 155원 오른 672원에 마감했다.

한편 캠시스의 PER은 -1.75로 나타나 수익성이 낮다고 볼 수 있으며, ROE는 -24.65%로 수익성에서 부정적인 지표를 나타냈다.

이어 상승률 2위 휴림로봇(090710)은 주가가 29.98% 폭등하며 종가 16,650원에 상승 마감했다. 상승률 3위 해성옵틱스(076610)의 주가는 898원으로 29.96% 폭등했다. 상승률 4위 옵티코어(380540)는 29.96% 상승하며 4,360원에 마감했다. 상승률 5위 우리기술(032820)은 29.95%의 상승세를 타고 6,140원에 마감했다.

6위 푸른기술(094940)은 12,370원으로 29.94% 상승 마감했다. 7위 시선AI(340810)는 종가 3,495원으로 29.93% 상승 마감했다. 8위 러셀(217500)은 종가 4,235원으로 29.91% 상승 마감했다. 9위 뉴로메카(348340)는 93,400원으로 29.90% 상승 마감했다. 10위 인콘(083640)은 322원으로 29.84% 상승 마감했다.



이밖에도 협진(138360) ▲29.83%, 셀루메드(049180) ▲29.81%, 센서뷰(321370) ▲28.79%, 유진로봇(056080) ▲28.57% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
