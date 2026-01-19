[서울데이터랩]1월 19일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

1월 19일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아우(45226K)는 전 거래일 대비 29.99% 상승한 13,610원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 에쓰씨엔지니어링(023960)은 29.95% 상승한 1,701원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 한국무브넥스(010100)는 29.94% 상승한 6,770원에 장을 마감했다. 참엔지니어링(009310)과 이수스페셜티케미컬(457190)도 각각 29.92%, 29.90% 상승하며 1,320원과 78,200원에 거래를 마쳤다.국보는 전 거래일 대비 30.23% 하락한 60원에 거래를 마감하며 금일 코스피 하락률 1위를 기록했다. 웰바이오텍은 17.65% 하락한 14원에 장을 마쳤고, 아센디오는 16.77% 하락한 1,956원에 거래를 종료했다. 윌비스와 남선알미우는 각각 10.49%, 8.84% 하락한 256원과 16,600원에 거래를 마감했다.금일 코스피 주요 종목들은 상승 종목과 하락 종목이 혼재된 모습을 보였다. 투자자들은 현재의 시장 상황을 주의 깊게 살펴보고, 종목별로 세심한 분석을 통해 신중한 투자 결정을 내리는 것이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]