[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 945억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.19일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아(452260)가 42,924,509주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 2,290원이며, 시가총액은 4,439억원이다. 거래대금은 94,551백만원으로 시가총액의 2%를 넘는 자금이 유입되고 있다. PER -12.72, ROE -2.31로, 재무지표는 다소 부진하지만 높은 거래량이 주목받고 있다. 서원(021050)은 21.64%의 급등세를 보이며 22,829,910주가 거래되고 있으며, 현재 주가는 1,349원이다. 시가총액은 640억원으로, 거래대금은 31,712백만원으로 시가총액 대비 높은 거래대금 비율을 보인다. PER -6.10, ROE 35.82로 재무 상태는 양호하다.삼성전자(005930)는 14,103,134주의 거래량을 기록하며 현재가 148,500원으로 -0.27% 하락하고 있다. 웰바이오텍(010600)은 12,502,218주의 거래량을 보이며 5.88% 하락한 모습을 보인다. 한국무브넥스(010100)는 상한가를 기록하며 12,093,306주가 거래되고 있다. 삼성중공업(010140)은 9,294,654주가 거래되며 5.88% 상승 중이다. 대우건설(047040)과 SJG세종(033530)은 각각 8,522,182주, 7,407,880주가 거래되며 소폭 상승 중이다. 알루코(001780)는 6,383,464주가 거래되고 있으며 두산에너빌리티(034020)는 6,010,202주가 거래되며 보합세를 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 DYP(092780) ▲8.24%, SK증권(001510) ▲1.76%, 대창(012800) ▲4.04%, 두산로보틱스(454910) ▲18.03%, 현대약품(004310) ▲2.43%, 현대차(005380) ▲15.50%, 한온시스템(018880) ▲0.32%, 한화생명(088350) ▲2.17%, 한화갤러리아우(45226K) ▲28.56%, 포스코DX(022100) ▼1.43% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 서원과 SJG세종이 있다. 서원은 거래량과 거래대금에서 큰 폭의 상승을 보이며 시가총액 대비 거래대금 비율이 높아 투자자들의 관심을 끌고 있다. 반면, 웰바이오텍과 포스코DX는 하락세를 보이며 거래량과 거래대금이 시가총액 대비 다소 낮은 수준이다.전체적으로 코스피 시장은 긍정적인 흐름과 부정적인 흐름이 혼재되어 있으며, 일부 종목들은 급등세를 보이며 시장의 이목을 집중시키고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]