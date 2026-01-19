[서울데이터랩]1월 19일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 오늘 여러 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있다. 비트코인은 현재 1억 3661만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2729조 1622억 원이다. 24시간 등락률은 -2.61%를 기록하고 있으며, 1시간 등락률은 0.16%로 소폭 반등의 가능성을 보이고 있다. 거래량은 46조 6158억 원이다.
이더리움의 경우 현재 473만 5207원에 거래되고 있으며, 시가총액은 571조 5139억 원이다. 24시간 동안 -3.11% 하락했으며, 1시간 등락률은 0.24%로 소폭 상승하고 있다. 거래량은 32조 7818억 원에 달한다.
또한, 비앤비(BNB)는 136만 3967원에 거래되고 있으며, 시가총액은 185조 9921억 원이다. 24시간 동안 -2.45% 하락했으나, 1시간 동안 0.51% 상승하는 모습을 보였다. 거래량은 3조 7915억 원이다.
리플은 현재 2899원에 거래되며, 시가총액은 176조 2342억 원이다. 24시간 동안 -4.44% 하락하였으나, 1시간 동안 0.50%의 상승세를 보이고 있다. 거래량은 4조 4922억 원이다.
한편, 솔라나는 19만 7445원에 거래되며, 24시간 동안 -6.19% 하락했다. 시가총액은 111조 6719억 원이다. 같은 시각 트론은 469원으로 -0.51% 하락하며 거래량은 1조 669억 원이다.
도지코인은 187원에 거래되며, 24시간 동안 -7.30% 하락했다. 시가총액은 31조 6264억 원이다. 같은 시각 에이다는 539원으로 -7.53% 하락하며, 거래량은 1조 1273억 원이다.
비트코인 캐시는 86만 9866원에 거래되며, 24시간 동안 -0.78% 하락했다. 시가총액은 17조 3822억 원이다. 같은 시각 모네로는 89만 9152원으로 7.37% 상승하며, 거래량은 5393억 4033만 원이다.
체인링크는 1만 8978원에 거래되며, 24시간 동안 -6.02% 하락했다. 시가총액은 13조 4385억 원이다. 같은 시각 레오는 1만 3682원으로 2.29% 상승하며, 거래량은 17억 4896만 원이다.
하이퍼리퀴드는 3만 5272원에 거래되며, 24시간 동안 -6.07% 하락했다. 시가총액은 10조 6549억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 316원으로 -6.39% 하락하며, 거래량은 2934억 490만 원이다.
지캐시는 54만 585원에 거래되며, 24시간 동안 -6.82% 하락했다. 시가총액은 8조 9158억 원이다. 같은 시각 수이는 2345원으로 -10.64% 하락하며, 거래량은 1조 4187억 원이다.
아발란체는 1만 8745원에 거래되며, 24시간 동안 -7.08% 하락했다. 시가총액은 8조 784억 원이다.
전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 단기 변동성에 주의할 필요가 있다. 각 자산의 거래량과 등락률을 면밀히 살펴보며 신중한 투자 결정을 하는 것이 중요하다.
