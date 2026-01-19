[서울데이터랩]1월 19일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 오늘 여러 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있다. 비트코인은 현재 1억 3661만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2729조 1622억 원이다. 24시간 등락률은 -2.61%를 기록하고 있으며, 1시간 등락률은 0.16%로 소폭 반등의 가능성을 보이고 있다. 거래량은 46조 6158억 원이다.이더리움의 경우 현재 473만 5207원에 거래되고 있으며, 시가총액은 571조 5139억 원이다. 24시간 동안 -3.11% 하락했으며, 1시간 등락률은 0.24%로 소폭 상승하고 있다. 거래량은 32조 7818억 원에 달한다.또한, 비앤비(BNB)는 136만 3967원에 거래되고 있으며, 시가총액은 185조 9921억 원이다. 24시간 동안 -2.45% 하락했으나, 1시간 동안 0.51% 상승하는 모습을 보였다. 거래량은 3조 7915억 원이다.리플은 현재 2899원에 거래되며, 시가총액은 176조 2342억 원이다. 24시간 동안 -4.44% 하락하였으나, 1시간 동안 0.50%의 상승세를 보이고 있다. 거래량은 4조 4922억 원이다.한편, 솔라나는 19만 7445원에 거래되며, 24시간 동안 -6.19% 하락했다. 시가총액은 111조 6719억 원이다. 같은 시각 트론은 469원으로 -0.51% 하락하며 거래량은 1조 669억 원이다.도지코인은 187원에 거래되며, 24시간 동안 -7.30% 하락했다. 시가총액은 31조 6264억 원이다. 같은 시각 에이다는 539원으로 -7.53% 하락하며, 거래량은 1조 1273억 원이다.비트코인 캐시는 86만 9866원에 거래되며, 24시간 동안 -0.78% 하락했다. 시가총액은 17조 3822억 원이다. 같은 시각 모네로는 89만 9152원으로 7.37% 상승하며, 거래량은 5393억 4033만 원이다.체인링크는 1만 8978원에 거래되며, 24시간 동안 -6.02% 하락했다. 시가총액은 13조 4385억 원이다. 같은 시각 레오는 1만 3682원으로 2.29% 상승하며, 거래량은 17억 4896만 원이다.하이퍼리퀴드는 3만 5272원에 거래되며, 24시간 동안 -6.07% 하락했다. 시가총액은 10조 6549억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 316원으로 -6.39% 하락하며, 거래량은 2934억 490만 원이다.지캐시는 54만 585원에 거래되며, 24시간 동안 -6.82% 하락했다. 시가총액은 8조 9158억 원이다. 같은 시각 수이는 2345원으로 -10.64% 하락하며, 거래량은 1조 4187억 원이다.아발란체는 1만 8745원에 거래되며, 24시간 동안 -7.08% 하락했다. 시가총액은 8조 784억 원이다.전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 단기 변동성에 주의할 필요가 있다. 각 자산의 거래량과 등락률을 면밀히 살펴보며 신중한 투자 결정을 하는 것이 중요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]