[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 캠시스 거래대금 239억 돌파

방금 들어온 뉴스

기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 캠시스 거래대금 239억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-19 13:13
수정 2026-01-19 13:13
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 19일 한국거래소에 따르면, 캠시스(050110)가 3천9백만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 624원으로, 시가총액의 5.2%에 해당하는 거래대금에 비해 20.70%의 상승률을 보이고 있다. PER -1.63, ROE -24.65로, 재무 지표에서는 다소 부진한 모습을 보이고 있다. 휴림로봇(090710)은 3천6백만주 이상 거래되며 거래량 2위에 올랐고, 현재 주가는 15,790원에 시가총액 대비 2.9%의 거래대금을 기록하며 23.26% 상승하고 있다. PER 584.81, ROE -5.59로, 높은 주가수익비율이 눈에 띈다.

우리기술(032820)은 5,760원의 현재가로, 21.90% 상승하며 3천5백만주의 거래량을 기록하고 있다. 빛과전자(069540)는 1,743원으로 21.04% 상승, 거래량은 2천6백만주에 달한다. 모베이스전자(012860)는 5.81% 상승한 6,010원에 거래되며 2천6백만주가 거래되고 있다. 인콘(083640)은 29.84% 상승하며 322원에 2천3백만주 거래 중이다. TS트릴리온(317240)은 566원으로 4.87% 하락했으며, 거래량은 1천6백만주이다. 삼표시멘트(038500)는 5,600원에 5.86% 상승, 폴라리스세원(234100)은 1,329원에 8.31% 상승 중이다. 마지막으로 셀루메드(049180)는 2,345원에 28.99% 상승하며 1천3백만주가 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 삼기(122350) ▲11.57%, 재영솔루텍(049630) ▲15.33%, 옵티코어(380540) ▲29.96%, 프롬바이오(377220) ▲12.05%, 모비스(250060) ▲18.91%, 러셀(217500) ▲29.91%, MDS테크(086960) ▲9.15%, 우수AMS(066590) ▲18.14%, 협진(138360) ▲29.83%, 센서뷰(321370) ▲28.13% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 인콘과 옵티코어가 각각 29.84%, 29.96%의 상승률을 보이며 강세를 보인다. 특히 인콘은 거래대금이 시가총액 대비 2.9%를 차지하며 투자자들의 매수세가 강하게 작용하고 있다. 반면, TS트릴리온과 셀루메드는 각각 4.87%와 28.99%의 등락률을 기록하며 큰 하락과 상승을 나타내고 있다.

코스닥 시장은 전반적으로 큰 변동성을 보이며, 투자자들의 관심이 특정 종목으로 집중되고 있다. 특히 높은 등락률을 보이는 종목들이 다수 존재하며, 투자자들의 주목을 받고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
