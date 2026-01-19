[서울데이터랩]알테오젠 3.67% 하락하며 혼조세 보이는 코스닥 대형주들

[서울데이터랩]알테오젠 3.67% 하락하며 혼조세 보이는 코스닥 대형주들

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-19 13:13
수정 2026-01-19 13:13
코스닥 시가총액 상위 종목들이 전체적으로 혼조세를 보이고 있다.

19일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 49만 9000원으로 전 거래일 대비 3.67% 하락하며 시가총액은 26조 6994억원을 기록하고 있다. 외국인비율은 14.23%이며, 거래량은 50만 708주로 나타났다. PER은 212.52배, ROE는 29.52%로 높은 수치를 보이고 있다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 14만 8100원으로 1.58% 상승하며, 시가총액 14조 4844억원을 기록하고 있다. 외국인비율은 12.44%, 거래량은 26만 1031주이며, PER은 4628.12배, ROE는 -6.26%로 나타났다.

에코프로(086520)는 9만 2200원으로 0.43% 하락하였고, 에이비엘바이오(298380)는 보합세를 기록하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 4.06% 상승 중이며, HLB(028300)는 3.61% 하락하고 있다. 삼천당제약(000250)은 1.97% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 1.74% 상승, 리가켐바이오(141080)는 0.42% 상승, 펩트론(087010)은 3.86% 상승 중이다.



한편, 리노공업(058470)은 ▲2.01%, 파마리서치(214450)는 ▼0.48%, 케어젠(214370)은 ▲2.99%, 디앤디파마텍(347850)은 ▼0.32%, 로보티즈(108490)는 ▲6.21%, 클래시스(214150)는 ▼2.85%, 현대무벡스(319400)는 ▲16.21%, 원익IPS(240810)는 ▼0.78%, 이오테크닉스(039030)는 ▼1.50%, 에임드바이오(0009K0)는 ▼1.28%의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 외국인 비율과 거래량에서 다양한 양상을 보이며, 일부 종목은 높은 PER과 부정적인 ROE를 나타내고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
