[서울데이터랩]현대차 15.74% 급등하며 주가 상승 주도

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]현대차 15.74% 급등하며 주가 상승 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-19 13:13
수정 2026-01-19 13:13
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.

19일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 148,800원으로 전 거래일 대비 0.07% 하락하며 약세를 보이고 있다. 시가총액은 880조 8421억원이며, 외국인비율은 51.86%에 이른다. PER은 30.90배, ROE는 9.03%로 기술 및 수급 지표에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 766,000원으로 1.32% 상승하며, 거래량 211만 6390주를 기록하고 있다. 시가총액은 557조 6498억원이며, 외국인비율은 53.50%이다. PER 15.62배, ROE 31.06%를 기록하며 강력한 수익성을 보여준다.

현대차(005380)는 15.74%의 큰 상승세를 보이며, 기아(000270)는 8.34% 상승했다. HD현대중공업(329180)은 3.38% 오르고, 한화에어로스페이스(012450)는 2.31%, 삼성물산(028260)은 1.55% 상승세를 기록하고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 0.31%의 소폭 상승을 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 SK스퀘어(402340) ▼2.69%, 삼성생명(032830) ▼1.93%, NAVER(035420) ▼2.65%, KB금융(105560) ▼0.92%, 셀트리온(068270) ▼0.72%, 삼성바이오로직스(207940) ▼0.87%, 삼성전자우(005935) ▼0.81%, 한화오션(042660) ▲0.68%, 신한지주(055550) ▲0.51%, 한국전력(015760) ▲1.83%, 현대모비스(012330) ▲5.10% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 현대차의 급등과 기아의 강세가 돋보이며, 삼성전자와 SK하이닉스는 안정적인 수급과 재정 상태를 유지하고 있다. 거래량과 외국인 비율을 고려할 때, SK하이닉스와 삼성전자는 활발한 거래가 이루어지고 있으며, 두산에너빌리티와 기아도 주목할 만한 거래량을 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
시가총액 1위 삼성전자의 주가는 상승했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로