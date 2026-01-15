[서울데이터랩]한화갤러리아우 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

15일 오후 15시 35분 한화갤러리아우(45226K)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 한화갤러리아우는 장 중 502,221주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,860원 오른 8,060원에 마감했다.한편 한화갤러리아우의 PER은 -44.78로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사한다.이어 상승률 2위 DYP(092780)는 주가가 29.98% 폭등하며 종가 6,070원에 상승 마감했다. 상승률 3위 포스코DX(022100)의 주가는 38,650원으로 29.92% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 현대약품(004310)은 29.89% 상승하며 10,560원에 마감했다. 상승률 5위 메타랩스(090370)는 29.79%의 상승세를 타고 종가 2,000원에 마감했다.6위 한화갤러리아(452260)는 종가 2,105원으로 29.78% 상승 마감했다. 7위 코리아써우(007815)는 종가 18,990원으로 21.89% 상승 마감했다. 8위 다이나믹디자인(145210)은 종가 762원으로 18.51% 상승 마감했다. 9위 코리아써키트(007810)는 종가 60,500원으로 16.80% 상승 마감했다. 10위 아센디오(012170)는 종가 1,811원으로 14.11% 상승 마감했다.이밖에도 효성티앤씨(298020) ▲11.55%, 고려아연(010130) ▲11.47%, 코아스(071950) ▲11.08%, 코리아써키트2우B(00781K) ▲10.93%, 대덕전자(353200) ▲10.84%, 효성(004800) ▲10.52%, LG씨엔에스(064400) ▲10.19%, 티엠씨(217590) ▲10.02%, 한화시스템(272210) ▲9.41%, 대덕전자1우(35320K) ▲8.88% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “한화갤러리아우는 최근 긍정적인 시장 전망과 함께 투자자들의 관심을 받으며 상승세를 이어갔다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]