‘미래에셋 IMA 1호’ 22일 출시...3년 만기·1000억원 규모

국내 1호 종합투자계좌(IMA) 사업자로 지정된 미래에셋증권이 ‘IMA 1호’ 상품을 오는 22일 출시한다고 19일 밝혔다.IMA는 고객이 맡긴 자금을 증권사가 직접 운용하고 그 성과에 따라 수익을 배분하는 상품이다. 증권사 자체 신용을 바탕으로 원금 지급 책임을 부담한다.미래에셋증권에서 출시하는 IMA 1호 상품은 3년 만기 폐쇄형 상품으로 중도해지가 불가능하다. 총 규모는 1000억원으로, 이 가운데 950억원은 고객 모집 자금이며 나머지 50억원은 미래에셋증권의 시딩 투자로 구성됐다.운용 자산은 기업대출과 인수금융을 비롯한 비상장기업 투자, 벤처캐피탈(VC) 등 다양한 기업금융자산과 모험자본에 분산 투자된다. 수익률은 미리 확정되지 않으며, 만기 시 실제 투자 성과에 따라 산정된다.상품 가입은 가까운 미래에셋증권 영업점과 모바일트레이딩시스템(MTS) M-STOCK을 통해 할 수 있다. 가입 기간은 22일부터 24일까지다. 가입 금액은 100만~50억원으로, 모집 한도가 초과되면 신청 금액에 따라 나눠 배정한다. 상품 설정일은 오는 26일이다.전경남 미래에셋증권 트레이딩 사업부 사장은 “IMA 도입으로 고객 입장에서는 새로운 투자 선택지가 확대되는 계기가 됐다”며 “우수한 투자처 발굴과 철저한 리스크 관리로 고객에게 신뢰받는 IMA 사업자가 되겠다”고 밝혔다.