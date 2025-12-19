‘미래에셋 IMA 1호’ 22일 출시...3년 만기·1000억원 규모

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘미래에셋 IMA 1호’ 22일 출시...3년 만기·1000억원 규모

이승연 기자
이승연 기자
입력 2025-12-19 15:21
수정 2025-12-19 15:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
미래에셋증권 본사 전경. 미래에셋증권 제공
미래에셋증권 본사 전경. 미래에셋증권 제공


국내 1호 종합투자계좌(IMA) 사업자로 지정된 미래에셋증권이 ‘IMA 1호’ 상품을 오는 22일 출시한다고 19일 밝혔다.

IMA는 고객이 맡긴 자금을 증권사가 직접 운용하고 그 성과에 따라 수익을 배분하는 상품이다. 증권사 자체 신용을 바탕으로 원금 지급 책임을 부담한다.

미래에셋증권에서 출시하는 IMA 1호 상품은 3년 만기 폐쇄형 상품으로 중도해지가 불가능하다. 총 규모는 1000억원으로, 이 가운데 950억원은 고객 모집 자금이며 나머지 50억원은 미래에셋증권의 시딩 투자로 구성됐다.

운용 자산은 기업대출과 인수금융을 비롯한 비상장기업 투자, 벤처캐피탈(VC) 등 다양한 기업금융자산과 모험자본에 분산 투자된다. 수익률은 미리 확정되지 않으며, 만기 시 실제 투자 성과에 따라 산정된다.

상품 가입은 가까운 미래에셋증권 영업점과 모바일트레이딩시스템(MTS) M-STOCK을 통해 할 수 있다. 가입 기간은 22일부터 24일까지다. 가입 금액은 100만~50억원으로, 모집 한도가 초과되면 신청 금액에 따라 나눠 배정한다. 상품 설정일은 오는 26일이다.



전경남 미래에셋증권 트레이딩 사업부 사장은 “IMA 도입으로 고객 입장에서는 새로운 투자 선택지가 확대되는 계기가 됐다”며 “우수한 투자처 발굴과 철저한 리스크 관리로 고객에게 신뢰받는 IMA 사업자가 되겠다”고 밝혔다.
이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
미래에셋증권 IMA 1호의 수익률 결정 방식은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로