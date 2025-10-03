‘9만전자·40만닉스’… 코스피 사상 첫 3500 돌파

장중 3565… 하루 상승률만 3%

이미지 확대 코스피가 사상 처음으로 장중 3500선을 돌파한 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 대화하고 있다.

2025-10-03 1면

추석 연휴를 하루 앞두고 코스피가 3560선까지 치솟았다. 지난 9월 초 사상 처음으로 3300선을 돌파한 지 한 달도 안 돼 250포인트 이상 급등하는 등 불을 뿜고 있다. 이날 하루 상승률만 3%를 넘어섰다. 삼성전자는 ‘9만전자’, SK하이닉스는 ‘40만닉스’에 올라서며 사상 최고가 행진을 주도했다.2일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 38분 기준 코스피는 전 거래일보다 95.25포인트(2.76%) 오른 3551.08에 거래됐다. 지수는 전일 대비 70.91포인트(2.05%) 오른 3525.48로 출발해 상승폭을 키웠다. 장중 3565.96까지 오르기도 했다.외국인들은 원달러 환율이 여전히 1400원대로 높은 수준인데도 대거 매수에 나섰다. 반도체주를 중심으로 2조 1062억원을 순매수했고, 장 초반 순매도로 출발한 기관도 1조 3236억원 순매수로 돌아섰다.반대로 개인은 3조 4203억원을 순매도하며 차익 실현에 나섰다. 코스피는 이 같은 매수세에 힘입어 처음으로 3500선을 돌파하자마자 단숨에 3550선도 뚫었다.앞서 코스피는 지난 9월 10일 장중 처음 3300선을 넘은 이후 16일까지 5거래일 연속 사상 최고치를 경신했다. 이후에도 미국 증시 강세와 반도체 슈퍼사이클 기대감에 힘입어 18일, 22일, 23일에도 종가 기준 사상 최고 기록 경신을 이어 간 바 있다.﻿이날 랠리도 삼성전자와 SK하이닉스가 주도했다. 삼성전자는 장중 9만 300원까지 오르며 4년 9개월 만에 ‘9만전자’에 복귀하는 기염을 토했다. 후반에는 약간 빠져 전장 대비 4.30% 오른 8만 9700원에 거래됐다. 프리마켓에서 9만 1000원에 거래됐던 것을 제외하면 52주 신고가다. SK하이닉스는 장중 40만 4500원으로 역대 최고가 기록을 새로 썼다.전날 방한한 샘 올트먼 오픈AI 대표가 삼성전자·SK하이닉스와 ‘스타게이트’ 프로젝트 반도체 칩 공급 계약을 체결했다는 소식이 호재로 작용했다. 오픈AI는 두 회사에 월 90만장 규모의 D램 공급을 요청했다. 전 세계 월간 D램 웨이퍼 생산량이 약 150만장인 점을 고려하면 엄청난 규모다.증권가에서는 올해 남은 기간 코스피가 우상향 흐름을 이어 갈 것이라며 장밋빛 전망을 내놓고 있다. KB증권은 4분기(10∼12월) 코스피 범위를 3200∼3800으로 제시했다. 다올투자증권은 이보다는 다소 보수적이지만 최고점을 3650까지 높였다.다만 지속 가능한 상승을 위해선 외국인 수급에 지나치게 의존하는 현재 장세에서 벗어나 개인 투자자들의 참여가 확대될 필요가 있다는 지적이 나온다. 한국거래소에 따르면 지난 3분기(7∼9월) 코스피가 고공행진을 벌이는 상황에서도 개인 투자자들은 18조원 이상을 순매도했다.이재명 대통령은 이날 코스피가 장중 3500선을 돌파해 역대 최고치를 다시 쓴 데 대해 “이 추세 자체는 그렇게 쉽게 바뀌지 않을 것 같다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 제12차 수석·보좌관회의를 주재하며 “그 이유는 여러 가지가 있겠지만 국민들이 다시 희망을 가지고 열정을 내고 있고 비정상들이 정상으로 많이 회복되고 있다. 그 힘이라고 생각된다”며 이같이 말했다.특히 “공직자들이 잘 준비해서 비정상으로 다시 돌아가지 않게 하고 앞으로 더 나아갈 수 있도록 제도든 정책이든 행정이든 최선을 다하면 지금보다 조금 더 나아질 수 있을 것”이라며 “경제회복의 온기가 국민의 삶 구석구석에 잘 스며들도록, 모두가 혜택을 볼 수 있게 힘써야겠다”고 당부했다.