미래에셋, 전 세계 운용자산 450조원 넘었다… 3년 만에 200조원 늘어

방금 들어온 뉴스

미래에셋, 전 세계 운용자산 450조원 넘었다… 3년 만에 200조원 늘어

이승연 기자
입력 2025-09-30 01:01
수정 2025-09-30 01:49
2025년 2월 미국 페어몬트 하와이 호텔에서 열린 '미래에셋 ETF 랠리 2025'에서 미래에셋그룹 임직원들이 포즈를 취하고 있다. 미래에셋자산운용 제공
미래에셋자산운용이 전 세계에서 운용하는 자산(AUM)이 450조원을 넘어섰다고 29일 밝혔다.

미래에셋자산운용은 이날 2003년 홍콩법인 설립으로 국내 운용사 최초로 해외 시장에 진출한 이래 현재 미국·캐나다·인도·일본·호주 등 총 16개 지역에서 총 456조원을 운용 중이라고 밝혔다. 2022년 말 250조원에서 2023년 말 353조원, 2024년 말 378조원으로 성장한 데 이어 올해 450조원을 돌파해 약 3년 만에 200조원이 증가했다. 운용자산의 약 45%는 해외에서 운용 중이다. ‘킬러 상품’을 앞세워 글로벌 투자자들로부터 경쟁력을 인정받았다는 평가다. 글로벌 상장지수펀드(ETF) 운용자산은 250조원으로 최근 10년간 연평균 36.8% 성장했다. 같은 기간 글로벌 ETF 운용사 평균 성장률(19.5%)을 크게 웃돈다.

이준용 미래에셋자산운용 부회장은 “미래에셋자산운용은 지난 28년간 글로벌 자본시장을 무대로 끊임없이 도전해왔다”며 “앞으로도 정직하고 원칙 있는 운용으로 고객 신뢰를 지키며, 글로벌 자산운용사로서 책임 있는 역할을 다하겠다”고 말했다.

2025-09-30 15면
