외국인·기관 매수에 3430선 되찾은 코스피…환율 1300원대 회복

이미지 확대 29일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피,와 원·달러 환율이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 45.16p(1.33%) 오른 3431.21로 마감했다. 원·달러 환율 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 13.7원 내린 1398.7원을 기록했다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피,와 원·달러 환율이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 45.16p(1.33%) 오른 3431.21로 마감했다. 원·달러 환율 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 13.7원 내린 1398.7원을 기록했다. 연합뉴스

외국인·기관 순매도세에 힘입어 코스피가 3430선을 재탈환했다. 추석 연휴를 앞두고 투자자들이 관망세를 보이는 가운데 간밤 미국 증시 상승이 국내 불안 심리를 다소 진정시켰다는 분석이다.29일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 45.16 포인트(1.33%) 오른 3431.21에 거래를 마쳤다. 3414.43으로 상승 출발한 뒤 장중 상승 폭을 확대했다. 지난 23일 이후 꾸준히 하락, 지난 26일엔 ‘검은 금요일’을 맞았던 코스피가 사흘 만에 반등에 성공했다.코스피 시장에서 개인이 7476억원어치 순매도한 반면 외국인과 기관이 각각 4469억원, 3029억원어치 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 삼성전자(1.08%)와 SK하이닉스(3.71%)를 비롯해 시가총액 상위 종목 대부분 상승했다.특히 네이버는 두나무와 포괄적 주식 교환 소식이 전해지고 사흘 연속 급등하고 있다. 이날에도 전일 대비 1만 8000원(7.02%) 오른 27만 4500원에 거래를 마쳤다. 스테이블코인 관련주도 덩달아 뛰었다. 3분기 실적 기대감에 에이피알(9.56%), 실리콘투(3.70%), 달바글로벌(2.50%) 등 화장품 업종도 강세를 보였다.이는 지난주 증시를 끌어내렸던 환율, 한미 관세 협상 등과 관련한 우려감이 다소 진정된 영향으로 해석된다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 미국과 환율 조작국 지정 관련 협상을 완료했고 이르면 다음 주 발표하겠다고 밝혔다. 다만 관세 협상은 진행 중으로, 추석 연휴를 앞두고 경계 심리가 높아지면서 거래대금은 10조원 미만으로 줄었다.원·달러 환율 주간 종가는 전 거래일 대비 13.7원 내린 1398.7원으로 1300원대로 다시 떨어졌다. 간밤 미국 증시는 다우존스 30 산업 평균 지수(0.65%), 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수(0.59%), 나스닥 지수(0.44%) 등 상승 마감했다.김지원 KB증권 연구원은 “지난주 5주 만에 지수가 하락하는 등 후반 불안감이 높았지만 긍정적인 경제 지표 결과를 기반으로 이날 1%대 반등이 나타났다”며 “다만 이번 주 긴 연휴를 앞두고 경계심리가 높아질 수 있다”고 설명했다.