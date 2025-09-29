[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 라닉스 거래대금 522억원 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 라닉스 거래대금 522억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-29 13:01
수정 2025-09-29 13:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

29일 한국거래소에 따르면, 라닉스(317120)가 1,654만 주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 3,105원으로, 시가총액은 474억원이며 거래대금은 522억 9,900만원에 달한다. PER -4.70, ROE -44.62로, 수급과 재무 지표에서는 개선이 필요한 상태다. LK삼양(225190)은 2,040원으로 14.74% 상승하며, 거래량 1,642만 5,471주를 기록하고 있다. 시가총액은 1,035억원이며, 거래대금은 324억 8,700만원에 이른다. PER -16.32, ROE -5.01로, 역시 재무 상태가 아쉽다. 우리기술투자(041190)는 11,930원으로 18.12% 급등하며 1,479만 6,565주의 거래량을 기록 중이다. 시가총액은 1,002억 1,000만원으로, 거래대금은 1,729억 3,100만원이다.

유니슨(018000)은 1,092원으로 3.36% 하락했으며, 거래량은 1,292만 7,002주이다. 샤페론(378800)은 2,910원으로 8.79% 상승하며 1,247만 7,800주의 거래량을 기록하고 있다. 싸이버원(356890)은 4,605원으로 12.32% 급등하며 1,078만 985주의 거래량을 보인다. 큐로홀딩스(051780)는 1,483원으로 12.25% 하락하며 1,063만 7,835주가 거래되고 있다. 소프트캠프(258790)는 1,648원으로 21.09% 급등하며 1,061만 4,348주의 거래량을 기록했다. 다날(064260)은 10,240원으로 2.85% 하락했으며, 거래량은 1,039만 9,207주이다. 아이톡시(052770)는 489원으로 10.11% 하락하며 778만 2,384주의 거래량을 보인다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한라캐스트(125490) ▲3.06%, 포톤(208710) ▲7.34%, 에스투더블유(488280) ▲12.58%, 캔버스엔(210120) ▲5.94%, 핸디소프트(220180) ▲5.78%, 데이타솔루션(263800) ▲10.13%, 한국피아이엠(448900) ▲19.02%, 휴림로봇(090710) ▲4.10%, 우리기술(032820) ▲0.73%, 모아데이타(288980) ▲4.67% 등의 성적을 기록했다.

유의미한 상승세를 보이는 소프트캠프는 급등률 21.09%와 거래대금 176억 6,400만원, 시가총액 412억원을 기록하며 투자 심리가 급격히 움직이고 있다. 반면 큐로홀딩스는 급락률 12.25%와 거래대금 181억 4,000만원, 시가총액 345억원으로 매도세가 강하게 나타난다.

전체적인 시장 흐름은 다양한 종목들이 각각의 이슈로 인해 변동성을 보이며 엇갈린 주가 움직임을 나타내고 있다. 투자자들은 거래대금과 시가총액 비율, PER 및 ROE 등을 종합적으로 고려해 매매에 나서고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로