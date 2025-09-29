[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 서울식품 거래대금 150억 돌파

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 서울식품 거래대금 150억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-29 13:01
수정 2025-09-29 13:01
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

29일 한국거래소에 따르면, 서울식품(004410)이 84,800,614주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 175원으로, 시가총액의 2.28%에 해당하는 거래대금 14,951백만원을 기록하며 12.90% 급등하고 있다. PER -21.88, ROE -12.02로, 재무 지표는 다소 부진한 모습을 보이나, 활발한 거래가 이어지고 있다. 동양(001520)은 36,749,610주가 거래되며 거래량 2위를 기록, 현재 주가는 1,077원이며 시가총액의 1.45%에 해당하는 거래대금 37,249백만원을 기록하고 있다. 29.92%의 상한가를 기록하며 시장의 관심을 끌고 있다. PER -3.09, ROE -9.94로, 재무 지표가 부정적인 상황에도 불구하고 매수세가 강하게 몰리고 있다.

한편, 거래량 3위인 일동제약(249420)은 19,904,266주의 거래량을 기록하고 있으며, 현재 주가는 32,250원으로 20.79% 급등한다. 거래대금은 646,996백만원을 기록하며 시가총액의 6.34%에 달한다. 에스엠벡셀(010580)은 17,381,434주가 거래되며 현재 주가는 2,675원으로 6.15% 상승하고 있다. 한화투자증권(003530)은 9,966,211주가 거래되며 현재가 6,100원, 등락률은 15.31% 상승이다. 삼성전자(005930)는 7,728,476주가 거래되며 현재가 84,400원, 1.32% 상승세를 보인다.



거래량 상위 20위권 종목들은 NAVER(035420) ▲8.58%, 두산에너빌리티(034020) ▲0.48%, 카카오(035720) ▲1.77%, 화승알앤에이(378850) ▲3.32%, LG디스플레이(034220) ▲2.92%, SK증권(001510) ▲2.92%, SK하이닉스(000660) ▲3.71%, 삼성중공업(010140) ▲1.20%, 신성이엔지(011930) ▲0.06%, 한솔테크닉스(004710) ▲2.36% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 29.92%의 상한가를 기록한 동양과 20.79% 급등한 일동제약이 있다. 동양은 거래대금이 시가총액의 1.45%에 불과하지만, 상한가를 기록하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 일동제약은 거래대금이 시가총액 대비 6.34%에 달하며, 급등세를 보이고 있다. 반면 NAVER는 8.58% 상승하며 727,138백만원의 거래대금을 시가총액의 1.67%로 기록하여 주목받고 있다. 두산에너빌리티는 거래대금이 시가총액의 0.04%에 불과하고, 0.48%의 소폭 상승에 그친다.

전체적인 시장은 상승 종목과 하락 종목이 혼재된 모습을 보이며 복잡한 흐름을 보인다. 일부 종목에서는 급격한 주가 변동이 나타나고 있으며, 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
