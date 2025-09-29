[서울데이터랩]핸디소프트 29.87% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

29일 오전 9시 15분 핸디소프트(220180)가 등락률 +29.87%로 상승률 1위를 차지했다. 핸디소프트는 개장 직후 5분간 618,681주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 775원 오른 3,370원이다.한편 핸디소프트의 PER은 99.12로 고평가된 주식일 가능성을 시사하며, ROE는 1.25%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 한국정보통신(025770)은 현재가 10,300원으로 주가가 18.39% 급등하고 있다. 상승률 3위 데이타솔루션(263800)은 현재 6,500원으로 17.54% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 우리기술투자(041190)는 15.94% 급등하며 11,710원에 거래되고 있다. 상승률 5위 툴젠(199800)은 15.53%의 상승세를 타고 43,150원에 거래되고 있다.6위 큐로홀딩스(051780)는 현재가 1,930원으로 14.20% 상승 중이다. 7위 케이엔알시스템(199430)은 현재가 13,960원으로 13.68% 상승 중이다. 8위 모아데이타(288980)는 현재가 1,240원으로 13.66% 상승 중이다. 9위 포톤(208710)은 현재가 3,250원으로 13.64% 상승 중이다. 10위 한국피아이엠(448900)은 현재가 18,910원으로 12.76% 상승 중이다.이밖에도 나노팀(417010) ▲11.97%, 해성에어로보틱스(059270) ▲11.53%, 한스바이오메드(042520) ▲10.87%, 아이티센글로벌(124500) ▲10.73% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]