금값 ‘김치 프리미엄’에…한국거래소 “KRX금시장 투자 유의”

이승연 기자
입력 2025-09-26 17:51
수정 2025-09-26 17:57
국내 금값이 국제 시장 대비 높다며 한국거래소가 투자 시 유의를 당부했다.

26일 한국거래소에 따르면 이날 KRX금시장에서 금 현물은 1㎏ 종목 17만 9800원, 100g 종목 18만 3190원에 거래를 마쳤다. 국제 금 가격이 g당 17만 370원인 점을 고려하면 국내 금값이 국제 금값보다 비싸다.

시장 개설 이후 KRX금시장 가격은 대체로 국제 금 가격에 수렴했다. 하지만 최근 국제 가격보다 높은 ‘김치 프리미엄’이 나타나고 있는 것이다. KRX금시장은 한국거래소가 금융위원회 승인을 받아 운영하는 금 현물 시장이다. 주식처럼 금을 1g 단위로 편리하게 사고 팔 수 있다.

한국거래소는 KRX금시장 가격이 단기적으로는 다소 조정돼 국제 시세에 근접할 것으로 내다봤다.

한국거래소 관계자는 “실물 금지금을 기초로 거래하는 KRX금시장 특성상 투자수요가 일시적으로 실물 금지금의 공급량보다 높을 때 발생하는 현상”이라며 “최근 KRX금시장 가격이 국제 금 시세 대비 높게 형성되고 있는 점을 감안해 KRX금시장 투자에 유의해야 한다”고 조언했다.
이승연 기자
