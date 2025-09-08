‘증시 달래기’ 나선 김민석 총리...거래소 방문해 ‘코스피 5000’ 의지 강조

이미지 확대 한국거래소 방문한 김민석 국무총리 김민석 국무총리 및 관계자들이 8일 서울 여의도 한국거래소에서 ‘자본시장 호라성화를 위한 현장 간담회’를 열고 기념촬영 하고 있다. 왼쪽부터 김흥식 한국거래소 시장감시위원장, 김민석 국무총리, 정은보 한국거래소 이사장, 김기경 한국거래소 경영지원본부장. 국무총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국거래소 방문한 김민석 국무총리 김민석 국무총리 및 관계자들이 8일 서울 여의도 한국거래소에서 ‘자본시장 호라성화를 위한 현장 간담회’를 열고 기념촬영 하고 있다. 왼쪽부터 김흥식 한국거래소 시장감시위원장, 김민석 국무총리, 정은보 한국거래소 이사장, 김기경 한국거래소 경영지원본부장. 국무총리실 제공

김민석 국무총리가 한국거래소를 찾아 “역대 어느 정부보다 자본시장을 존중하겠다”고 강조했다.김 총리는 8일 거래소 임원 및 자본시장 전문가들과 현장 간담회를 열고 이같이 밝혔다. 이번 간담회는 새 정부 국정과제인 ‘코리아 디스카운트 해소’와 ‘코스피 5000 달성’을 위한 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.이 자리에는 정은보 한국거래소 이사장, 이윤수 금융위원회 상임위원, 주요 증권사 애널리스트와 투자은행 이코노미스트 등이 참석했다.김 총리는 “자본시장 등 생산적 부문으로의 자금 유입을 촉진해 경제 활력을 높이겠다”며 “성장 과실이 투자자에게 환원되는 선순환 구조를 확립하겠다”고 자본시장 부양 의지를 재차 드러냈다.참석자들은 최근 증시 상승세가 새 정부의 자본시장 정책에 대한 기대감을 반영한 결과라고 평가했다. 실제로 코스피는 지난 6월 2일 이후 18.6% 상승해 스탠더드앤푸어스(S&P) 500(9.5%), 닛케이225(13.6%), 상하이종합지수(12.0%) 등 주요 글로벌 지수를 웃돌았다.김 총리는 “현 정부 5년이 우리 경제의 명운을 좌우할 수 있는 만큼 자본시장의 기대에 부응하고 경제 활력을 제고할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 화답했다.이후 김 총리는 지난 7월 거래소 내 설치된 ‘주가조작 근절 합동대응단’을 방문해 불공정거래 대응 현황을 점검했다. 그는 “불공정거래를 철저히 색출하고 엄정 대응해 투명하고 공정한 자본시장 육성의 토대를 마련해 달라”고 당부했다.