충남TP, 제13대 김현태 신임 원장 취임

이미지 확대 22일 충남테크노파크 제13대 김현태 신임 원장 취임식이 열리고 있다. 충남TP 제공 닫기 이미지 확대 보기 22일 충남테크노파크 제13대 김현태 신임 원장 취임식이 열리고 있다. 충남TP 제공

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(재)충남테크노파크는 22일 제13대 김현태 신임 원장이 취임했다고 밝혔다.김 원장은 취임사를 통해 “충남TP가 지역산업 변화에 선제적으로 대응하고 기업의 실질적인 성장을 이끄는 핵심 기관으로 도약해야 한다”며 ‘고객만족·혁신·소통·성과’를 4대 경영방침으로 제시했다.이날 김 원장은 취임 후 첫 현장 업무보고 일정으로 충남제조기술융합센터를 방문해 디지털혁신단의 주요 업무 현황과 추진계획을 보고받고, 입주기업들로부터 의견 등을 청취했다.그는 중소벤처기업진흥공단 이사와 부이사장, 세종테크노파크 초대 원장 등을 역임했다. 임기는 2026년 10월 22일부터 2028년 10월 21일까지 2년이다.