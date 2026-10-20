“창업 재도전” 천안시, 185억 ‘재도전 펀드’ 결성

세줄 요약 천안시가 안다아시아벤처스와 185억원 규모의 ‘안다 과학기술혁신 재도전 펀드’를 결성해 재도전 창업기업 육성에 나섰다. 시는 천안과학산업진흥원을 통해 3년간 10억원을 출자하고, 실패 경험을 바탕으로 다시 도전하는 유망 기업의 발굴과 성장을 지원한다. 185억원 재도전 펀드 결성, 창업 재도전 지원

천안시, LP 참여로 3년간 10억원 출자 계획

기존 655억원 펀드 이어 지역 스타트업 투자 확대

이미지 확대 장기수 천안시장과 조용준 안다아시아벤처스 대표 등이 ‘5호 펀드 투자 결성식’에서 기념촬영을 하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 장기수 천안시장과 조용준 안다아시아벤처스 대표 등이 ‘5호 펀드 투자 결성식’에서 기념촬영을 하고 있다. 시 제공

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충남 천안시는 안다아시아벤처스와 재도전 창업기업 육성을 위한 185억원 규모의 ‘안다 과학기술혁신 재도전 펀드(5호 펀드)’를 결성했다고 20일 밝혔다.이번 펀드는 실패 경험을 바탕으로 다시 창업에 도전하는 기업 발굴·육성으로 성장 잠재력이 높은 유망 기업의 재도약 지원을 위해 조성된 투자 기금이다.시는 천안과학산업진흥원을 통해 펀드의 출자자(LP)로 참여해 3년간 10억원을 출자한다.앞서 시는 1호부터 4호까지 총 655억원의 펀드를 결성해 지역 스타트업에 투자해 왔다.장기수 천안시장은 “재도전 기업의 성장을 뒷받침하고, 기업과 투자자가 함께 성장하는 창업도시 천안을 만들어가겠다”고 말했다.