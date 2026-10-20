한전, 전남광주 ‘에너지 스타트업 공동육성’ 프로젝트 가동

5개 에너지공공기관과 함께 20일 동반성장협의체 출범 협약식 참여

유망 에너지 스타트업 3개사 선정, 총 3억 9천만원 규모 맞춤형 지원

기업 발굴부터 국내외 현장 실증, 시장 진출까지 6개 기관 역량 결집

이미지 확대 20일 서울 중구 동반성장위원회에서 ‘전남광주지역 동반성장협의체’ 출범 협약식이 열렸다. 한국전력 제공 닫기 이미지 확대 보기 20일 서울 중구 동반성장위원회에서 ‘전남광주지역 동반성장협의체’ 출범 협약식이 열렸다. 한국전력 제공

세줄 요약 한전이 전남광주지역 동반성장협의체 출범과 함께 에너지 스타트업 공동 육성 프로젝트를 시작했다. 나주 강소특구의 창업 10년 이내 기업 3곳을 골라 총 3억9000만 원을 지원하고, 한전KDN·한전KPS 등 6개 기관이 상용화, 실증, 투자, 수출까지 맞춤형 패키지를 제공한다. 전남광주 동반성장협의체 출범과 공동육성 착수

에너지 스타트업 3곳 선정, 총 3억9000만 원 지원

6개 기관 협력해 사업화·실증·시장진출 지원

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한국전력이 20일 서울 중구 동반성장위원회에서 열린 ‘전남광주지역 동반성장협의체’출범 협약식에 참여, 지역 에너지 스타트업 공동 육성 사업에 본격 착수했다고 밝혔다.이번에 출범한 전남광주지역 동반성장협의체는 공공기관과 지방정부의 자원을 연계, 중소기업 지원 체계를 강화하고 실질적인 상생협력 사업을 활성화하기 위해 마련된 기구다.한전은 이날 ‘전남광주 에너지 스타트업 공동 육성 프로젝트’를 발표했다. 전남광주 지역 에너지 공공기관과 연구·지원기관의 전문 역량을 결집해 유망 에너지 스타트업을 공동으로 발굴하고, 사업화부터 실증·시장진출까지 스타트업의 성장을 지원하는 사업이다.지원 대상은 나주 강소연구개발특구에 소재하거나 특구 이전을 희망하는 창업 10년 이내 에너지신산업 분야 스타트업이다. 한전은 유망 스타트업 3곳을 선정해 총 3억 9000만 원을 지원할 예정이다.이 사업에는 한전과 한전KDN, 한전KPS, 전남테크노파크, 녹색에너지연구원, 에너지밸리산학융합원 등 6개 기관이 공동으로 참여한다.각 참여기관은 각자의 전문 역량을 바탕으로 기업별 맞춤형 패키지를 제공한다. 주요 지원 내용은 ▲제품 상용화 및 사업구조 고도화 ▲전문 인력 확보 ▲교육과 투자 연계 ▲국내·외 현장 실증 및 수출 현지화 ▲전력 ICT·AI 실증 및 공동 연구개발 ▲지식재산권 확보 등이다.전남광주통합특별시는 성공적인 사업 추진을 위해 각종 규제 개선 등 행정적 지원을 제공하며, 동반성장위원회는 참여기관 간 역할 분담과 정책 연계를 조율해 사업을 지원할 예정이다.한전은 올해 12월 사업이 마무리된 뒤 추진 성과와 참여기관 의견을 종합적으로 검토, 향후 지원 체계 및 후속 사업 확대 등에 반영할 계획이다.한전 관계자는 “이번 동반성장협의체 출범은 유망 스타트업들이 지역에 성공적으로 뿌리내리게 하는 마중물이 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 지역과 기업이 함께 성장하는 상생협력 생태계 조성에 적극 나서겠다”고 말했다.