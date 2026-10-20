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LG전자, 뉴욕 한복판에 ‘가전 혁신 68년·AI홈 비전’ 띄웠다

LG전자가 1958년 창립 이후 이어온 가전 혁신의 여정과 미래 비전을 글로벌 고객에게 알리기 위해 제작한 브랜드 헤리티지 영상 ‘삶이 묻는 질문, LG가 답하다’를 미국 뉴욕 타임스스퀘어 옥외 전광판에 공개했다고 19일 밝혔다. 사진은 해당 전광판 영상에 LG 가전 혁신과 기술 역량을 상징하는 홈로봇 ‘LG 클로이드’가 등장한 모습.

LG전자 제공