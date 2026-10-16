SK하이닉스, 협력사 임직원·가족 3만명 서울랜드 초청

세줄 요약 SK하이닉스가 서울랜드에서 협력사 임직원과 사내 구성원, 해외 법인 우수 구성원과 가족 등 3만여명을 초청해 ‘땡스풀 데이’를 열었다. 행사장에는 협력사 이름을 새긴 조형물과 반도체 생산 체험 프로그램도 마련돼 감사의 마음을 전했다. 서울랜드서 협력사·구성원 가족 3만명 초청 행사

‘땡스풀 데이’로 감사와 존경의 뜻을 전달

반도체 체험 프로그램과 조형물로 동반성장 강조

이미지 확대 SK하이닉스 경영진들이 지난 15일 과천 서울랜드에서 열린 땡스풀 데이에서 협력사 가족들을 맞이하고 있다. SK하이닉스 뉴스룸 캡쳐 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 경영진들이 지난 15일 과천 서울랜드에서 열린 땡스풀 데이에서 협력사 가족들을 맞이하고 있다. SK하이닉스 뉴스룸 캡쳐

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SK하이닉스가 협력사 임직원과 국내외 구성원, 가족 등 3만여명을 놀이공원에 초청해 감사의 뜻을 전했다.SK하이닉스는 지난 15일 경기 과천 서울랜드에서 130여개 주요 협력사 임직원과 사내 기술·전임직 구성원, 해외 법인 우수 구성원 및 가족 등이 참석한 가운데 ‘땡스풀 데이(ThanksFULL Day)’를 개최했다고 16일 밝혔다.행사명에는 함께 성과를 만들어온 이들에게 감사와 존경의 마음을 전한다는 의미를 담았다. 행사장 입구에는 협력사 이름을 새긴 인피니티 루프 조형물을 설치했으며, 차선용 미래기술연구원장 겸 최고기술책임자(CTO)와 이병기 양산총괄(CPO) 등 주요 경영진이 참석자들을 맞았다.서울랜드 곳곳에는 반도체 생산 과정을 놀이로 체험할 수 있는 프로그램도 마련됐다.곽노정 SK하이닉스 사장은 “올해의 성과는 협력사 여러분과 함께 흘린 땀과 노력이 쌓여 만들어진 결실”이라며 “협력사와 국내외 구성원, 늘 곁에서 힘이 되어 주시는 가족 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다.