국회 외통위, 대한전선 영국 LPT2 프로젝트 방문… “국위 선양” 당부

국회 외통위, 대한전선 영국 인프라 현장 찾아

LPT2, 런던 전력망 강화 위한 핵심 사업

“국내 최초 전선 업체로서 국위 선양” 당부

이미지 확대 국회 외교통상위원회 소속 의원들이 영국 LPT2 현장을 방문하고 있다. 대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 국회 외교통상위원회 소속 의원들이 영국 LPT2 현장을 방문하고 있다. 대한전선 제공

세줄 요약 국회 외통위 소속 의원들이 영국 런던의 대한전선 LPT2 프로젝트 현장을 방문해 사업 추진 현황을 살펴봤다. 의원들은 한국 기업의 해외 인프라 수주 성과를 높이 평가하며 세계 시장에서 국위 선양을 이어가 달라고 당부했다. 국회 외통위, 영국 LPT2 현장 방문

대한전선 사업 현황 설명과 공정 안내

의원들, 해외 성과와 국위 선양 당부

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대한전선은 지난 12일(현지시간) 국회 외교통일위원회 소속 국회의원들이 영국 런던서 진행 중인 LPT2(London Power Tunnels 2) 프로젝트 현장을 방문했다고 15일 밝혔다.이번 방문은 외교통일위원회의 영국 일정 중 진행됐다. 한국 기업의 해외 인프라 프로젝트 현장을 찾아 사업 현황을 확인한 뒤 한국 기업의 해외 진출 성과와 한·영 경제협력 사례를 살펴보는 데 목적이 있다. 특히 영국의 주요 전력 인프라 구축에 참여하고 있는 대한전선의 사업 현장을 통해 한국 기업의 글로벌 사업 수행 사례를 공유했다는 점에서 의미가 있다.이날 현장에는 더불어민주당 홍기원·정청래·김영호·이재강 의원과 국민의힘 권영세·안철수 의원, 조국혁신당 김준형 의원 등이 참석했다. 국회 외통위 연광석 전문위원과 김흥종 주영국대사, 강주연 주아일랜드대사, 김보연 주영국상무관도 함께했다. 대한전선은 참석자들에게 LPT2 프로젝트의 사업 개요와 추진 현황을 설명하고, 현장을 안내하며 주요 공정과 현장 운영 상황 등을 소개했다.LPT2는 영국 전력망 운영사 내셔널그리드가 추진하는 핵심 전력 인프라 사업이다. 런던의 전력 수요 증가에 대응하기 위해 도심 지하에 터널을 구축하고, 초고압 전력 케이블을 설치하는 대규모 프로젝트다. 런던의 안정적인 전력 공급 기반을 강화할 전망이다. 대한전선은 LPT2 사업에서 400kV 초고압 케이블과 접속재 등 관련 자재 공급부터 케이블 시스템 설계와 엔지니어링 등을 일괄 담당한다.영국은 노후 전력망 교체와 전력 수요 증가에 대응하기 위한 인프라 투자가 이어지는 곳으로 대한전선의 주요 해외 시장 중 하나다. 대한전선은 LPT2 프로젝트를 비롯해 현지 사업 기회를 확대하고 있다. 올해 상반기에도 영국에서 총 4건의 사업을 수주해 약 1000억원의 신규 수주를 확보했다.이날 국회의원들은 “대한민국 최초의 케이블 업체로서 오랜 기간 축적해 온 기술력과 경험을 바탕으로 세계 시장에서 대한민국의 위상을 높이고, 국가 경제 발전에도 기여해 주기를 바란다”고 당부했다.대한전선 관계자는 “이번 방문은 영국의 핵심 전력 인프라 구축에 참여하고 있는 대한전선의 사업 수행 역량을 소개하고, 해외 시장에서 한국 기업의 역할과 성과를 공유하는 기회였다”며 “앞으로도 현지 시장에서 축적한 사업 경험과 고객 신뢰를 바탕으로 글로벌 전력 인프라 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고 수주 기회를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.