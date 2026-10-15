한화그룹, 이사회 의장에 독립이사 선임 확대

견제·균형 통한 신뢰도 상승 모색

세줄 요약 한화그룹이 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 독립이사(사외이사)를 이사회 의장으로 선임하는 사례를 확대했다. ㈜한화는 권익환 독립이사를 의장으로 뽑았고, 한화시스템·한화오션도 뒤따를 계획이다. 특별위원회 운영 근거도 규정에 담았다. 독립이사 의장 선임 확대, 이사회 독립성 강화

㈜한화 권익환 의장 선임, 계열사 확산 계획

특별위원회 근거 명문화, 주주가치 제고 취지

2026-10-15 B4면

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한화그룹이 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 독립이사(사외이사) 이사회 의장 선임을 확대한다. 주요 경영 의사결정에서 견제와 균형을 제도화해 시장 신뢰를 끌어올리기 위한 취지다.한화그룹은 14일 열린 ㈜한화 이사회에서 권익환 독립이사를 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔다. 권 의장은 사법연수원 22기 출신으로 법무부 기획조정실장, 대전지검장, 서울남부지검장 등을 거친 법률 전문가다. 2022년 ㈜한화 이사회에 합류해 내부거래위원장, 감사위원, ESG위원 등을 거쳤다.한화시스템과 한화오션도 각각 이달과 다음 달 이사회 결의를 거쳐 독립이사를 의장으로 선임할 계획이다. 한화에어로스페이스와 한화엔진은 상법 개정안 시행에 맞춰 이사회 구성을 재정비한 뒤 내년 상반기 독립이사 의장 선임을 목표로 하고 있다. 한화솔루션은 2024년 독립이사를 이사회 의장으로 선임했다.이사회의 실질적 권한을 강화하는 제도적 장치도 도입한다. 주주 간 이해상충 우려가 있거나 사회적 관심이 큰 주요 결정에 대해 자문하는 ‘특별위원회’ 운영 근거를 이사회 규정에 명문화하기로 했다.한화그룹 관계자는 “이번 조치는 이사회의 역할을 확대해야 한다는 사회적 요구에 부응하고 나아가 주주가치 제고를 최우선으로 고려한 결정”이라고 설명했다.