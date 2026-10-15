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“만세! 스타벅스 시니어 라테아트 대상 나야 나”

유근열(가운데) 충북진천시니어클럽 바리스타가 지난 13일 서울 강남구 스타벅스 지원센터에서 열린 ‘제5회 시니어 바리스타 라테아트 대회’에서 공동 대상을 받은 뒤 기뻐하고 있다. 왼쪽은 최우수상 수상자 윤성섭 충북청주흥덕시니어클럽 바리스타, 오른쪽은 공동 대상 수상자 이금숙 부천시니어클럽 바리스타. 스타벅스와 보건복지부, 한국시니어클럽협회가 개최한 이번 대회에는 전국 시니어 바리스타 134명이 참가해 하트, 백조, 나뭇잎 등의 라테아트 실력을 겨뤘다.

스타벅스코리아 제공