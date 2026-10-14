사우디 아람코 본사까지 미사일 피격… 업계 “아직 원유 수급 문제없어”

사우디 정부나 군이 공격의 주체를 구체적으로 밝히진 않았으나 예멘 반군 후티일 가능성이 매우 높다. 앞서 사우디 주도 연합군도 후티 반군이 장악한 예멘 수도 사나 등지의 주요 연료·군사 시설을 전격 공습했다.
국제 유가도 들썩이고 있다. 미국과 러시아 간 경유 거래 합의에 따른 공급 확대 기대에도 불구하고 이날 서부텍사스산원유(WTI)는 4거래일 연속 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 WTI는 전장보다 0.43% 오른 배럴당 94.14달러에 마감했다. 12월 인도분 브렌트유는 전장보다 0.90% 내린 배럴당 105.69달러에 거래를 마쳤다.
우리나라는 올해 1~8월 누적 기준 원유의 29.9%를 사우디에서 들여왔다. 아람코가 대주주인 에쓰오일 등 국내 정유업계는 석유 도입에 미칠 영향을 주시하고 있다. 업계 관계자는 “현재 공격이 정유시설 중심이라 아직 수급에는 큰 문제가 없지만 앞으로의 상황은 지켜봐야 할 것”이라고 말했다.
2026-10-15 B1면
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후티 반군의 공격으로 피해를 입은 아람코 시설은?