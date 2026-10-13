SKT, 문화유물·지역 여행 잇는 ‘K-보물길’ 추진

‘T 팩토리 성수’ 체험 공간 운영

2026-10-13 B4면

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SK텔레콤은 국립중앙박물관, 한국방문의해위원회, 국립박물관문화재단과 함께 우리 문화유물을 지역 여행과 연결하는 문화관광 프로젝트 ‘K-보물길’을 추진한다고 12일 밝혔다.이번 프로젝트는 ‘2027~2029 한국방문의 해’를 앞두고 마련됐다. 서울 성동구의 브랜드 체험 공간 ‘T 팩토리 성수’에서 문화유물을 소재로 한 전시와 체험 프로그램을 운영하고, 방문객이 실제 유물을 소장한 지역 박물관과 관광지를 찾아가도록 유도하는 방식이다. 첫 프로그램은 오는 11월 공개된다. SK텔레콤은 전시 공간과 디지털 인프라를 제공하고 한국방문의해위원회와 함께 콘텐츠를 제작한다. 국립중앙박물관은 전시 내용의 전문성을 검수하고, 국립박물관문화재단은 박물관 상품 브랜드 ‘뮷즈(MU)’의 협업 상품을 기획·제작한다.윤재웅 SK텔레콤 프로덕트＆브랜드 본부장은 “T 팩토리 성수를 찾는 방문객이 우리 문화유물의 매력을 새롭게 발견하고, 지역 여행의 즐거움까지 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.