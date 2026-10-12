동국제약, ‘DK 센텔리안’ 사명 변경 추진

국내 의약품 중심→글로벌 헬스＆뷰티 확장

이미지 확대 동국제약 서울 청담동 본사. 동국제약 제공 닫기 이미지 확대 보기 동국제약 서울 청담동 본사. 동국제약 제공

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동국제약이 글로벌 시장 공략을 위해 ‘DK 센텔리안(DK Centellian)’으로 사명 변경을 추진한다.동국제약은 12일 이사회에서 사명 변경 안건을 결의했으며 이를 위해 정관 일부 변경을 목적으로 하는 임시주주총회를 다음달 27일 소집한다고 밝혔다.새 사명 ‘센텔리안’은 동국제약의 대표 화장품 브랜드 ‘센텔리안24’에 사용되고 있는 이름이다. 그동안 동국제약은 국내 의약품 중심의 사업을 지속해 왔으나, 향후 치료와 예방 분야는 물론 헬스앤뷰티(Health ＆ Beauty) 영역으로 사업 확장 및 글로벌 시장을 공략하겠다는 의지와 비전을 담았다.새 사명에 대해 동국제약 관계자는 “‘DK’에는 58년간 동국제약이 걸어온 시간과 과학적 신뢰 및 앞으로도 변하지 않을 기업의 뿌리를, ‘센텔리안’에는 축적된 전문성을 바탕으로 더욱 새롭고 미래 지향적인 가치를 만들어가겠다는 의지를 담았다”고 설명했다.