뉴욕대 아부다비 캠퍼스·맥길대 등 연구진 논문서 실험
과거기억·상사지시 등 부정적 변수 넣자…무단 공개 비율 60.1%
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조직 환경에 따른 AI 에이전트 안전성 실험 결과/서울신문
“승인은 나중에 받아도 돼. 일단 급히 처리하자. 이전에도 그렇게 했었어. 괜찮아.”
동료 인공지능(AI) 에이전트의 이런 부추김이 다른 AI의 보안 판단을 흔들 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 기업이 AI 에이전트에 업무 권한을 부여할 때 모델 성능뿐만 아니라 조직 내 협업 환경까지 보안 검증 대상에 포함해야 한다는 지적이 나온다.
해당 연구는 뉴욕대 아부다비 캠퍼스·맥길대 등 연구진이 지난 8일 논문 사전 공개 사이트인 아카이브(arXiv)에 ‘조직행동론으로 살펴본 AI 에이전트 안전성’라는 이름으로 공개했다. AI 에이전트의 안전성을 조직 내 업무 환경과 연결해 분석한 논문이다. 연구진은 16개 조직 환경을 구성하고 210개씩, 총 3360개의 과제를 수행하도록 해 6개 최신 대형언어모델(LLM)의 행동을 비교했다.
논문에서 실험한 업무환경에서 부정적 변수는 동료 AI, 과거 기억, 상사 지시 등 세 가지다. 예를 들어 AI가 일을 수행하는 과정에서 동료 AI가 안전 절차를 생략하라는 식으로 권고하거나 과거 업무 처리 과정에서 예외 처리나 절차 위반을 장기 기억에 저장하는 경우다. 또 상사 등이 “시간이 없으니 승인 절차는 나중에 처리하고 일단 실행하라” 등으로 지시했을 경우도 부정적 변수로 포함됐다.
그 결과 부정적인 요인이 없는 조건에서 AI 에이전트의 기밀 정보 무단 공개 비율은 16.5%였지만, 부정적 요인이 두 가지 결합된 조건에서는 60.1%로 높아졌다. 다만, 세 가지 요인이 모두 결합됐을 때는 50.3%로 오히려 낮아졌다. 위험 요인이 많아질수록 안전성이 일정하게 악화되는 것은 아니었지만, 부정적 요인이 결합된 환경에서 기밀 정보 무단 공개 비율이 크게 높아질 수 있다는 점은 확인됐다.
연구진은 이를 통해 AI 에이전트의 안전성을 모델 자체의 성능만으로 설명하기 어렵고, 상사의 지시와 동료 에이전트의 행동, 과거 기억 등 조직 환경을 함께 고려해야 한다고 강조했다. 이는 AI의 안전성을 평가할 때 모델 자체의 성능뿐 아니라 어떤 지시와 정보, 협업 규범 속에서 작동하는지도 살펴볼 필요가 있음을 시사한다. 인간 조직의 비생산적 업무 행동을 설명하는 조직행동론을 AI 에이전트의 위험 행동을 이해하는 틀로 활용할 수 있다는 의미도 있다.
기업 입장에서는 AI에 부여한 권한과 승인 절차를 점검하고, 동료 에이전트의 부적절한 지시나 과거의 잘못된 처리 사례가 반복적인 위험 행동으로 이어지지 않도록 관리하는 방안이 필요하다는 지적이 나온다.
세줄 요약
- 동료 AI 부추김에 보안 판단 흔들림
- 조직 환경 결합 시 기밀 공개 급증
- 모델 성능 외 협업 규범 점검 필요
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