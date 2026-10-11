삼성·LG·SK… 빨라지는 재계 ‘인사 시계’

내년 사업 계획·조직 정비 차원

SK ‘10말 11초’ CEO 인사 단행

한화·HD현대·호반 등 이미 끝나

세줄 요약 삼성·LG·SK를 비롯한 재계가 예년보다 이른 정기 인사에 나섰다. 글로벌 통상 환경의 불확실성이 커지면서 새 경영진이 내년 사업 계획과 조직 정비를 직접 챙길 시간을 확보하려는 의도가 읽힌다. 한화, HD현대, 호반그룹도 이미 인사를 앞당기며 조기 인사 기조에 힘을 보탰다. 재계 전반, 정기 인사 시기 앞당김 확산

글로벌 불확실성 속 내년 사업 준비 강화

삼성·SK·LG와 한화·HD현대·호반 동참

2026-10-12 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화, HD현대, 호반그룹 등이 예년보다 일찍 정기 인사에 나서자 재계에서 조기 연말 인사 기조가 확대될지에 관심이 쏠린다. 글로벌 통상 환경의 높은 불확실성에 따라 인사 일정을 당기고 이를 통해 내년 사업 계획 및 조직 정비에 집중할 시간을 확보할 필요성이 커졌다는 것이다.11일 재계에 따르면 삼성은 이달 말까지 임원 평가를 마치고 다음 달 마지막 주를 전후해 사장단 및 임원 인사를 실시할 것으로 예상된다. 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장과 노태문 디바이스경험(DX)부문장 사장이 각각 겸직 중인 메모리사업부장과 모바일경험(MX)사업부장을 별도 선임할지가 관건이다. 메모리사업부는 역대 최대 호황이지만 비메모리 사업은 반등이 필요하다. DX부문도 올해 2분기에 첫 분기 적자를 기록해 수익성 개선이 시급하다.SK그룹은 지난해에 이어 올해도 최고경영자(CEO) 인사를 10월 말에서 11월 초 사이에 단행할 것으로 알려졌다. 매년 12월 초였던 CEO 인사 시기를 지난해에 10월 말로 앞당긴 바 있다. 다음 달 12~14일 예정된 CEO 세미나에 앞서 경영진을 구성하고, ﻿조직 개편은 12월 초에 발표할 것으로 전망된다.LG그룹은 이달부터 계열사별 사업 보고를 진행하고, 11월 말에 정기 인사에 나설 것으로 보인다. LG전자, LG유플러스, LG화학 등 주요 계열사 CEO가 교체된 지 얼마 되지 않아 큰 폭의 변화보다 경영 안정에 무게가 실린다.한화는 지난 8월 주요 경영진을 교체했고, 이달 1일 임원 인사도 마쳤다. HD현대는 지난 7일 이상균 HD현대중공업 부회장을 조선사업 총괄 부회장으로 선임하는 등 사장단 인사를 발표했다. 호반그룹도 지난 2일 김대헌 호반건설 이사회 의장과 송종민 그룹 수석부회장 겸 호반건설 대표를 내정하는 등 이른 시기에 사장단 인사를 진행했다.재계 관계자는 “급변하는 글로벌 환경에 맞춰 새 경영진이 내년 사업 계획을 직접 짜고 조직을 정비하기 위해 인사를 앞당기는 분위기가 확산하고 있다”고 전했다.