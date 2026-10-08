유니슨, ‘한국형 녹색대전환 전략 국민보고회’ 풍력 분야 참여

국산 대형터빈 실증·운영 확보 필요성 전달

이미지 확대 유니슨의 10MW 해상풍력터빈. 유니슨 제공 닫기 이미지 확대 보기 유니슨의 10MW 해상풍력터빈. 유니슨 제공

세줄 요약 유니슨이 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회’에서 풍력 분야 기업으로 참여했다. 정부는 10년간 1000조원 규모 지원을, 민간은 220조원 프로젝트를 추진하며, 유니슨은 해상풍력 전 주기 공급망 구축과 클러스터 조성에 나설 계획이다. K-GX 국민보고회 풍력 분야 기업 참여

해상풍력 전 주기 공급망 구축 사업 합류

대형 터빈 개발·클러스터 조성 계획

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풍력터빈 전문기업 유니슨은 전날 대한상공회의소에서 열린 ‘한국형 녹색대전환(K-GX) 전략 국민보고회’에 풍력 분야 기업으로 참여했다고 8일 밝혔다.이번 국민보고회는 정부 K-GX 전략과 민간 투자계획을 국민에게 알리고 녹색전환을 국가 성장전략으로 추진하기 위해 마련됐다. 정부는 향후 10년간 재정과 기후금융 등을 포함해 1000조원 규모 지원을 추진하고, 민간에서는 220조원 규모 K-GX 시그니처 프로젝트를 추진한다는 계획을 발표했다.이날 행사에는 정부 관계자와 경제단체, 전문가를 비롯해 국가대표 10대 녹색산업 육성 기업으로 선정된 한화큐셀, 포스코홀딩스, LG전자, 삼성전자, SK하이닉스, 유니슨 등 주요 기업이 참석했다.해상풍력 분야에서는 유니슨을 포함한 참여기업들이 약 2조 8500억원 규모의 민간 투자를 추진한다. 유니슨은 K-GX 시그니처 프로젝트 가운데 해상풍력 전 주기 공급망 구축 사업에 참여한다.유니슨은 이번 프로젝트 참여를 계기로 그동안 축적한 기술과 제조 역량을 실제 사업으로 연결하고, 산업 성장 기반을 넓혀갈 계획이라고 설명했다. 아울러 대형 터빈의 생산·연구·정비 기능과 부품기업을 연계한 해상풍력 클러스터 구축 의지도 밝혔다.김강학 유니슨 회장은 “품질과 납기, 유지보수를 책임지고 기술과 가격 모두에서 세계와 경쟁할 수 있는 터빈을 만들겠다”고 말했다. 유니슨은 이번 K-GX 참여를 계기로 대형 풍력터빈 개발과 생산 기반 확대를 이어가고 국내 협력기업과 풍력 공급망 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.