누리호 5차 발사 성공…다중위성 수송 확인·민간 상업발사 전환 가속

세줄 요약 누리호가 5차 발사에서 초소형 군집위성 5기를 목표 궤도에 정밀 투입하며 4회 연속 성공을 기록했다. 우리나라가 주탑재위성 5기를 한 번에 우주로 올린 것은 처음이다. 정부는 이번 성과를 바탕으로 민간 주도의 상업 발사 서비스 전환을 서두를 계획이다. 누리호 5차 발사 성공, 군집위성 5기 투입

주탑재위성 첫 동시 발사, 정밀 분리 확인

민간 참여 확대, 상업 발사 전환 가속

이미지 확대 5차 발사, 우주 향하는 누리호 한국형 발사체 누리호가 7일 오후 전남광주 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 2026.10.7 [한국항공우주연구원 제공] 닫기 이미지 확대 보기 5차 발사, 우주 향하는 누리호 한국형 발사체 누리호가 7일 오후 전남광주 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 2026.10.7 [한국항공우주연구원 제공]

이미지 확대 누리호 5차 발사장면 닫기 이미지 확대 보기 누리호 5차 발사장면

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한국형 발사체 누리호가 7일 5차 발사에서 초소형 군집위성 5기를 목표 궤도에 올리며 임무를 완수했다. 2021년 첫 발사 실패 이후 4회 연속 성공으로 누적 발사 성공률은 80%로 높아졌다. 정부는 이번 발사를 계기로 민간 주도의 상업 발사 서비스 전환에도 속도를 낼 방침이다.누리호는 이날 낮 12시 25분 전남광주 고흥군 나로우주센터 제2발사대에서 이륙해 1단과 페어링, 2단을 차례로 분리했다. 이후 목표 고도에 도달한 뒤 주탑재위성인 초소형 군집위성 2~6호 5기를 35~40초 간격으로 한 기씩 분리했다.5기의 군집위성은 목표 고도인 570㎞의 허용 오차 범위 안인 575~580㎞에서 모두 분리됐다. 우리나라가 주탑재위성 5기를 한 번에 우주로 투입한 것은 이번이 처음이다. 이 가운데 6호는 오후 1시 8분쯤 남극 세종기지와 첫 교신에도 성공했다.오태석 우주항공청장은 이날 브리핑에서 “여러 기의 위성을 한 번의 발사로 정밀하게 궤도에 배치하는 임무를 성공적으로 수행했다”며 “고객이 원하는 궤도와 시간에 맞춰 다양한 임무를 수행할 수 있는 한 단계 더 높은 우주 수송 역량을 보여줬다”고 말했다.다만 함께 실린 큐브위성 10기 가운데 쿼터니언이 개발한 1기는 사출되지 않았다. 우주청은 누리호에서 사출 신호는 정상적으로 보냈지만 사출관 덮개가 열리지 않은 것으로 파악하고 원인을 분석 중이다. 오 청장은 발사 성공 여부는 발사체가 목표 고도와 속도를 달성했는지, 주탑재위성 5기를 정상적인 각도로 분리했는지를 기준으로 판단한다고 설명했다.민간의 역할도 한층 커졌다. 한화에어로스페이스는 4차 발사부터 누리호 총제작·조립을 맡았고, 이번 5차 발사에서는 발사 준비와 운용까지 업무 범위를 넓혔다. 약 20개 발사통제센터 콘솔 조작에도 직접 참여했다. 내년 하반기로 예정된 6차 발사에서는 대부분의 콘솔 조작에 참여할 전망이다.6차 발사의 주임무 역시 초소형 군집위성 5기를 궤도에 올리는 것이다. 정부는 2032년까지 매년 한 차례 이상 누리호를 발사해 발사 신뢰성을 높이고, 민간 주도의 상업 발사 서비스 체제로 전환한다는 계획이다.